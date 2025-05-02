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Поколения Х и Y в Архангельске: конкуренция и перспективы

 Теория поколений — это концепция, согласно которой каждое поколение людей обладает уникальными характеристиками, ценностями, убеждениями и поведенческими особенностями, сформировавшимися под влиянием социальной и исторической среды. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 годах) и поколения Y (1985—2004). В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из АрхангельскаАрхангелогородцы выбрали качества, которые в лучшей степени характеризуют отношение к работе и команде их непосредственного руководителя.

В чем основные отличия в отношении к работе и команде руководителей поколений X и Y? Начальники 40+ в 2 раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый работающий под их руководством и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (18 и 12% голосов опрошенных).

 Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 16% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 7%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (30 и 17% соответственно) и неформальный стиль общения (32 и 19%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (28 и 16%), чаще используют обратную связь (35 и 23%), четко ставят рабочие задачи (34 и 23%).

Осталось понять, какие перспективы и достоинства у только нарождающегося поколения i

30 май 08:00 | : Будни

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