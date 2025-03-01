Жители Архангельска знают свое генеалогическое древо в пределах трех поколений

4 из 10 архангелогородцев могут рассказать о трех поколениях своей семьи. И лишь 3% опрошенных обладают информацией о пятом колене и дальше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска, которые выросли вместе с биологическими родителями.

Как хорошо архангелогородцы знакомы с историей своей семьи? Согласно результатам опроса, 42% респондентов знают 3 предыдущих поколения: родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. 29% рассказали, что знакомы только с двумя предыдущими поколениями, а 4% знают лишь родителей. 10% рассказали, что знают семейное древо до четвертого поколения включительно. 2% изучили 5 предшествующих поколений, 1 из 100 — 6 и более поколений.

Среди мужчин чуть больше, чем среди женщин, осведомленных о своих предках в четвертом, пятом и шестом поколениях.

Интересно, что историю своей семьи от 6 колена и дальше немного чаще знают архангелогородцы до 35 лет: «Заказывал генеалогическую экспертизу. Очень интересно!»