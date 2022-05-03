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Заключенный котласской ИК связал себя узами брака и надеется на УДО

Осужденный участка колонии-поселения при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) зарегистрировал брак со своей избранницей.

Официальная церемония бракосочетания состоялась в Котласском межтерриториальном отделе агентства ЗАГС Архангельской области. Мероприятие прошло скромно, но, как и полагается, молодожены скрепили свои отношения, поставив подписи в документах и обменявшись кольцами. Торжественность моменту придавал белый костюм и букет невесты.

Отбывающий наказание на участке колонии-поселения при ИК-4 Евгений Щ. познакомился  со своей женой Еленой два года назад еще до осуждения. На протяжении всего этого времени они поддерживали отношения и в итоге приняли решение о создании семьи. Выйти на свободу осужденный должен в 2025 году, но он надеется на смягчение наказания более мягким видом, а в дальнейшем и условно-досрочное освобождение.

 

29 июль 11:17 | : Будни

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