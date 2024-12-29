Молодожены проверили парадное крыльцо архангельского ЗАГСа на прочность

О радостном событии в жизни областной столицы поведал ее градоначальник Дмитрий Морев:

- В новом году ЗАГС Архангельска встречает молодоженов парадным крыльцом. Только на регистрацию брака в январе поступило 115 заявлений от будущих семейных пар.

В 2024 году в Архангельске появилось порядка 2300 новых семей, а в году наступившем ждем еще больше. На память у всех, кто будет проводить торжественную церемонию в ЗАГСе на Воскресенской останутся красивые фотографии. После ремонта и сами ступени, и территория вокруг преобразились. Здесь установлены стильные фонари и скамейки, уложена брусчатка, ступени из керамогранита.

Проект «Комфортное Поморье» стал уникальным инструментом для решения ранее безвыходной ситуации по ремонту входной группы ЗАГСа. Известно, что он находится на первом этаже жилого дома, а крыльцо – часть общедомового имущества. Жители-собственники были не готовы за свой счет его обновлять, а ЗАГС не вправе использовать свои средства на ремонт имущества, которое принадлежит всему дому. Благодаря губернаторскому проекту удалось провести долгожданное благоустройство.

В этом году финансирование по «Комфортному Поморью» увеличено – воплотим в жизнь еще больше необходимых горожанам инициатив!