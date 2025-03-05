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В Архангельской области молодожены получат дополнительный бонус

Называется он «Сертификат молодоженов».

 И получить его можно только один раз – при заключении первого брака. Документ теперь можно получить не только в Архангельске и Северодвинске, но и в Котласе и Новодвинске. Подробности от издания «Регион 29»:

- Сертификат можно получить в ЗАГСе сразу после свадьбы. Он даёт возможность молодожёнам бесплатно пройти обследование репродуктивного здоровья.

Супруги могут бесплатно проконсультироваться с врачами, сдать необходимые анализы и при необходимости начать лечение ещё до того, как задумаются о рождении ребёнка. По словам губернатора, это важный шаг к осознанному родительству и здоровой семье.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Подробнее о ней можно узнать на официальном сайте правительства Архангельской области или в местных органах ЗАГС.

20 апрель 10:11 | : Будни

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