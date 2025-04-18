Сийский монастырь очистили от кровожадных паразитов

Территорию Антониево-Сийского монастыря обработали от клещей сотрудники новодвинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО.

«Акарицидная обработка проведена, — рассказали в обители. — Специалисты работали на всей территории, в том числе и в монастырском саду. Также с кровожадными паразитами боролись на Красном мысу, где находятся скит и монастырское кладбище».

Роспотребнадзор напоминает, что клещи обитают в траве и кустарниках. Клещ цепляется за одежду человека, а затем двигается вверх в поисках «удобного» места для укуса. Поэтому важно обрабатывать одежду акарицидными средствами согласно инструкциям на этикетке. Процесс обработки одежды должен занимать от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от размера вещей.

Также в ведомстве напоминают, что необходимо тщательно осматривать себя и домашних животных после прогулок на природе: «Если вы столкнулись с клещом, не стоит паниковать: его нужно как можно быстрее и аккуратно удалить, используя специальную клещевую отвертку (клещевёрт), и немедленно доставить лабораторию для исследования на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и другие распространенные "клещевые" инфекции. При обнаружении у снятого клеща возбудителей инфекции по назначению врача-инфекциониста проводится медикаментозная профилактика. В случае выявления в клеще РНК вируса клещевого энцефалита осуществляется экстренная серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против КВЭ. Иммуноглобулин является единственным средством экстренной профилактики данного опасного заболевания для не вакцинированных против КВЭ. Чем быстрее будет проведена эта профилактика, тем ниже вероятность развития заболевания. Если в клеще обнаружены бактериальные возбудители, врач может назначить профилактический прием антибиотиков.Через три недели рекомендуется провести исследование крови на наличие специфических антител к вирусу клещевого энцефалита и другим возбудителям "клещевых" инфекций».