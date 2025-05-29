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"Н.В. Гоголь", ту-ту!

Единственный на ходу в России колесник, так востребованный кинематографистами, готовится к первому плаванию в этом году. Подробности от издания «Регион 29»:

- Центр судоремонта «Звёздочка» успешно завершил ходовые испытания, и судно получило разрешение на эксплуатацию. Об этом сообщила группа правительства Архангельской области.

30 мая корабль отправится в своё первое плавание этого года до Архангельска. 

В течение навигации 2025 года жители и гости области смогут отправиться на прогулочные и экскурсионные рейсы по Северной Двине от причала рядом с МРВ.

 

23 май 12:01 | : Будни

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