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В Нарьян-Маре возводится Арктический собор

    Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний посетил строящийся в столице Ненецкого автономного округа Успенский Арктический собор.

    «Владыка познакомился с историей и концепцией создания собора, оценил выполненный объем работ и вклад благотворителей в строительство соборного храма, в создание духовно-просветительского и миссионерского центра Заполярья,— сообщили в Нарьян-Марской епархии. — Владыка выразил надежду, что с помощью Божией, совместными усилиями всех неравнодушных людей и благотворителей строительство будет продолжено и завершено, а жители Ненецкого автономного округа получат духовную поддержку и утешение, развитие просветительской работы среди семей, детей и молодежи». 


20 май 09:12 | : Будни / Верую

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