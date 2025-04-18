В Нарьян-Маре возводится Арктический собор

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний посетил строящийся в столице Ненецкого автономного округа Успенский Арктический собор.

«Владыка познакомился с историей и концепцией создания собора, оценил выполненный объем работ и вклад благотворителей в строительство соборного храма, в создание духовно-просветительского и миссионерского центра Заполярья,— сообщили в Нарьян-Марской епархии. — Владыка выразил надежду, что с помощью Божией, совместными усилиями всех неравнодушных людей и благотворителей строительство будет продолжено и завершено, а жители Ненецкого автономного округа получат духовную поддержку и утешение, развитие просветительской работы среди семей, детей и молодежи».



