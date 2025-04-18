Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архагельске прошел молебен на "Иване Грене"

    Клирики Архангельской епархии совершили молебное пение на большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен». Корабль находился на пристани возле Михаило-Архангельского кафедрального собора в областной столице.

    Богослужение совершили священники Назарий Ярема, Олег Згама и иеромонах Феофил (Волик). Молились военнослужащие.

    Как сообщили в Минобороны, большой десантный корабль «Иван Грен» прибыл в Архангельск с акцией «Сила в правде».

    «По прибытии корабля на причальном фронте состоялось развертывание полотнища копии Знамени Победы, общей площадью 1056 квадратных метров, длиной 48 и шириной 22 метра, привезенного в город Архангельск из столицы Северного флота — города Североморска», — рассказали в военном ведомстве. Там же сообщили, что на борту большого десантного корабля —различные музейные экспонаты Военно-морского музея Северного флота, военная техника времен Великой Отечественной войны и наглядная агитация, рассказывающая о мужестве и героизме нашего народа, победившего нацизм. 

19 май 09:22 | : Будни / Верую

Главные новости


Пейте, люди, молоко. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кузнечевские мосты в Архангельске: история разработок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (202)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20