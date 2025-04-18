В Архагельске прошел молебен на "Иване Грене"

Клирики Архангельской епархии совершили молебное пение на большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен». Корабль находился на пристани возле Михаило-Архангельского кафедрального собора в областной столице.

Богослужение совершили священники Назарий Ярема, Олег Згама и иеромонах Феофил (Волик). Молились военнослужащие.

Как сообщили в Минобороны, большой десантный корабль «Иван Грен» прибыл в Архангельск с акцией «Сила в правде».

«По прибытии корабля на причальном фронте состоялось развертывание полотнища копии Знамени Победы, общей площадью 1056 квадратных метров, длиной 48 и шириной 22 метра, привезенного в город Архангельск из столицы Северного флота — города Североморска», — рассказали в военном ведомстве. Там же сообщили, что на борту большого десантного корабля —различные музейные экспонаты Военно-морского музея Северного флота, военная техника времен Великой Отечественной войны и наглядная агитация, рассказывающая о мужестве и героизме нашего народа, победившего нацизм.