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Митрополит Корнилий благословил моряков с корабля "Иван Грен"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 17 сентября совершил молебное пение на большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен». Корабль находился на пристани возле Михаило-Архангельского кафедрального собора в областной столице.

    Глава митрополии благословил командира корабля капитана второго ранга Тараса Скоробогатых образом Архистратига Божия Михаила и пожелал ему и всем его подчиненным помощи Божией в нелегком воинском служении.

    Ниже приводим полный текст архипастырского обращения к военнослужащим.

    Глубокоуважаемый Тарас Андреевич, командир корабля, дорогие братья военные моряки!

    Сердечно приветствую всех вас на борту большого десантного корабля «Иван Грен».

    По решению Министерства обороны нашей страны этот корабль прибыл в град Архангельск в рамках акции «Сила в правде». Когда мы задумываемся над этим справедливым изречением, то в голову приходит созвучная по смыслу известная фраза, которую произнес, обращаясь к своим воинам святой благоверный князь Александр Невский: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!».

    Российское воинство всегда ориентировалось на отечественную духовную традицию, основанную на православном христианстве, поэтому многие подвиги совершались во имя правды Божией, которая выражена в евангельских словах о том, что самая большая любовь — это готовность «положить душу за други своя». Это значит, что воин, до конца сохранивший верный призванию, долгу и присяге, исполняет главную христианскую заповедь о любви, поэтому воинское служение всегда благословляла Святая Православная Церковь.

    Мы живем в непростое время. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «сегодня перед Россией стоит задача выйти победительницей из той борьбы, которая против нас развязана силами зла. И не надо преуменьшать сложности переживаемого момента! Сегодня нужна мобилизация всех — и воинства, и политических сил; и, конечно, в первую очередь должна быть мобилизована Церковь. Для того чтобы творить молитву за наши власти и воинство». Вслед за Святейшим Патриархом Кириллом сегодня мы благословляем наше воинство и возносим горячие молитвы о всех защитниках Богохранимого Отечества, памятуя известное высказывание императора Александра III о том, что у России есть только два союзника — ее армия и флот. Так было раньше, и сегодня это так.

    Дай Бог, чтобы наша страна всегда пребывала в благоденствии, силою Божией препобеждая всех неприятелей и сохраняя верность духовной традиции Православия. Да сохранит Господь Бог всех воинов наших и правителей в здравии и долгоденствии, а страну нашу в мире.

    Благодарю за внимание.

    ***

    На сайте Министерства обороны России сообщается, что за несколько дней пребывания корабля в Архангельске его посетили более 18,5 тысяч человек. На нем была организована агитационно-пропагандистская акция «Сила в Правде».

    Как сообщили в оборонном ведомстве, «посетители акции смогли ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи. В их числе — подбитая бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, добытые российскими воинами в ходе специальной военной операции».

    В вертолетном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме — экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

    В рамках акции также состоялись выступления сводного военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота на вертолётной площадке большого десантного корабля для жителей и гостей города Архангельска. Музыканты исполнили как популярные патриотические произведения, так и народные песни и другие композиции о стране и ее героях.

    Работали фотозоны и торговые точки армейских магазинов, полевая кухня. В течение трёх дней всех интересующихся консультировали специалисты пункта отбора на военную службу по контракту.

    За три дня работы акции в городе Архангельске большой десантный корабль «Иван Грен» с тематической выставкой на борту посетило 18640 человек, из них – 9006 детей. Всего за время работы акции на борту БДК Северного флота побывало 87709 человек, из них 35744 ребенка.

    Акция «Сила в Правде» стартовала 12 августа 2023 года в городе Санкт-Петербурге. Затем большой десантный корабль «Иван Грен» посетил город Балтийск Калининградской области. После этого корабль прибыл в Архангельск. Далее корабль возьмёт курс в порт Кандалакша в Белом море. 

(по материалам Архангельской епархии)


19 сентябрь 09:10 | : Будни / Верую

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