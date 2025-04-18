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Священник наставил беременных женщин Северодвинска на путь истинный

    Северодвинский клирик священник Димитрий Апполинариев поучаствовал в круглом столе, посвященном международному Дню семьи, в городском роддоме.

    Отец Димитрий, как сообщили в учреждении, рассказал о том, как «важно любить и общаться с ребенком еще в период беременности, о значимости совместных родов и участии отца в первые минуты, дни и месяцы жизни ребенка, подробно остановился на вопросе выбора имени малышу».

    Отметим, что отец Димитрий не первый год помогает северодвинскому роддому и принимает участие в важных просветительских мероприятиях. 

17 май 09:30 | : Будни / Верую

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