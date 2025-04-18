Священник наставил беременных женщин Северодвинска на путь истинный

Северодвинский клирик священник Димитрий Апполинариев поучаствовал в круглом столе, посвященном международному Дню семьи, в городском роддоме.

Отец Димитрий, как сообщили в учреждении, рассказал о том, как «важно любить и общаться с ребенком еще в период беременности, о значимости совместных родов и участии отца в первые минуты, дни и месяцы жизни ребенка, подробно остановился на вопросе выбора имени малышу».

Отметим, что отец Димитрий не первый год помогает северодвинскому роддому и принимает участие в важных просветительских мероприятиях.