Северодвинская горбольница №1. На реабилитацию с Божьей помощью

Клирик Архангельской епархии священник Димитрий Апполинариев совершил освящение отделения медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1.

Во время чина молились сотрудники отделения во главе с заведующей Ириной Викторовной Пономаревой.

«Были вознесены молитвы о здравии сотрудников отделения и членов администрации. В завершение священник окропил святой водой молящихся, затем освятил медицинские кабинеты и административные помещения», — говорится на странице отделения реабилитации в соцсети.

Отец Димитрий пожелал врачам и медсестрам Божией помощи в их служении.

Отделение медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1 функционирует с марта 2022 года.

Основные задачи отделения:

* реабилитация пациентов после инсульта;

* реабилитация пациентов после черепно-мозговых травм;

* реабилитация пациентов с рассеянным склерозом;

* реабилитация пациентов после нейрохирургических операций на позвоночнике;

* реабилитация пациентов после эндопротезирования крупных суставов, после переломов различной локализации, после повреждения капсульно-связочного аппарата крупных суставов;

* реабилитация пациентов с заболеваниями периферической нервной системы;

* лечение спастичности (постинсультной и др.), дистонии методом ботулинотерапии.