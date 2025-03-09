Северодвинская горбольница №1. На реабилитацию с Божьей помощью

Клирик Архангельской епархии священник Димитрий Апполинариев совершил освящение отделения медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1.
Во время чина молились сотрудники отделения во главе с заведующей Ириной Викторовной Пономаревой.
«Были вознесены молитвы о здравии сотрудников отделения и членов администрации. В завершение священник окропил святой водой молящихся, затем освятил медицинские кабинеты и административные помещения», — говорится на странице отделения реабилитации в соцсети.
Отец Димитрий пожелал врачам и медсестрам Божией помощи в их служении.
Отделение медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1 функционирует с марта 2022 года.
Основные задачи отделения:
* реабилитация пациентов после инсульта;
* реабилитация пациентов после черепно-мозговых травм;
* реабилитация пациентов с рассеянным склерозом;
* реабилитация пациентов после нейрохирургических операций на позвоночнике;
* реабилитация пациентов после эндопротезирования крупных суставов, после переломов различной локализации, после повреждения капсульно-связочного аппарата крупных суставов;
* реабилитация пациентов с заболеваниями периферической нервной системы;
* лечение спастичности (постинсультной и др.), дистонии методом ботулинотерапии.