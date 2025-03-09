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Северодвинская горбольница №1. На реабилитацию с Божьей помощью

    Клирик Архангельской епархии священник Димитрий Апполинариев совершил освящение отделения медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1.

    Во время чина молились сотрудники отделения во главе с заведующей Ириной Викторовной Пономаревой.

    «Были вознесены молитвы о здравии сотрудников отделения и членов администрации. В завершение священник окропил святой водой молящихся, затем освятил медицинские кабинеты и административные помещения», — говорится на странице отделения реабилитации в соцсети.

    Отец Димитрий пожелал врачам и медсестрам Божией помощи в их служении.

    Отделение медицинской реабилитации Северодвинской городской больницы №1 функционирует с марта 2022 года.

    Основные задачи отделения:

    * реабилитация пациентов после инсульта;

    * реабилитация пациентов после черепно-мозговых травм;

    * реабилитация пациентов с рассеянным склерозом;

    * реабилитация пациентов после нейрохирургических операций на позвоночнике;

    * реабилитация пациентов после эндопротезирования крупных суставов, после переломов различной локализации, после повреждения капсульно-связочного аппарата крупных суставов;

    * реабилитация пациентов с заболеваниями периферической нервной системы;

    * лечение спастичности (постинсультной и др.), дистонии методом ботулинотерапии. 

12 март 09:30 | : Будни / Верую

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