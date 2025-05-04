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Каждый второй архангелогородец готов к замене чиновников искусственным интеллектом

Каждый второй житель Архангельска уверен, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

По мнению министра цифрового развития России Максута Шадаева, ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих. Эта идея находит отклик в обществе: согласно данным опроса, 53% архангелогородцев позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры (каждый пятый — однозначно положительно, еще 34% — скорее положительно). Среди аргументов звучат следующие: «ИИ сможет анализировать данные объективно и без ошибок»; «Главное — обеспечить защиту информации»; «Так можно снизить уровень коррупции». 47% — против (18% восприняли идею полностью отрицательно, еще 29% — скорее негативно). Их доводы: «Все зависит от того, как запрограммируют ИИ», «Технологии пока не готовы полностью заменить человека», «Автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений».

Сегодня 55% архангелогородцев положительно относятся к тому, что законотворцев начнет вытеснять ИИ (22% — однозначно позитивно, а 33% — скорее позитивно): «Это шаг к прямой электронной демократии». Однако 45% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (18% настроены категорически отрицательно, еще 27% — скорее отрицательно).

Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди архангелогородцев до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди горожан 35—45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.

15 май 11:27 | : Будни

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