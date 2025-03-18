Иностранные студенты СГМУ потрудились на благо Сийского монастыря

Преподаватели и иностранные студенты Северного государственного медицинского университета посетили Антониево-Сийский монастырь. Паломники осмотрели храмы, поднялись на колокольню, побывали на экскурсии. Они познакомились с историей обители, увидели красоту северной природы.

«С радостью гости потрудились: укрепляли берег Большого Михаиловского озера, готовили места для сельскохозяйственных посадок и системы полива. Настроение у всех было замечательное. А вкусная монастырская трапеза подкрепила силы волонтеров», — сообщили в обители.

Поездка стала частью проекта «Загадки и тайны Сийского леса» при поддержке президентского гранта.