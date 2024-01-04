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Студенты из Индии восхитились духовной красотой Поморья

    Иностранные студенты Северного государственного медицинского университета посетили Антониево-Сийский монастырь

    «Вместе с деканом факультета Александрой Константиновной Шерстенниковой ребята познакомились с богатой исторической экспозицией монастыря, послушали колокольный звон, который разливался над озерами и лесами, прикоснулись к духовной красоте нашего Северного края, — сообщается на сайте вуза. — Студентам выпала уникальная возможность попробовать себя в качестве звонарей. В трапезной будущих медиков ждал обед из продуктов собственного производства монастыря: овощной салат, рыбные котлеты, уха. Древние храмы и суровая северная красота навсегда останутся в памяти студентов из Индии».

    Также в СГМУ сообщили: «Выражаем огромную благодарность паломнической службе Антониево - Сийского монастыря за теплый прием и организацию познавательной экскурсии! Экскурсия состоялась по приглашению Натальи Геннадьевны Фокиной, директора Ресурсного центра в сфере национальных отношений РОО "Совет национальностей Архангельска и Архангельской области"». 

08 июнь 10:05 | : Будни / Верую

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