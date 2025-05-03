К биометрии положительно относятся меньше трети архангелогородцев

Доля архангелогородцев, которым предлагают сдать биометрические данные, составляет 22%. Однако число тех, кто соглашается на это, достигает 28%.

Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (25% против 19% среди женщин) и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди архангелогородцев в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур (каждый четвертый).

Несмотря на то, что у горожан есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся настороженно к их использованию: «Нет уверенности в их сохранности»; «Не верю в гарантированную защиту моей биометрии».