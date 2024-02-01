Архангелогородцы редко соглашаются сдать биометрические данные

Соглашается сдать биометрию лишь 1 из 3 получивших такое предложение.

Архангелогордцы, которым уже предлагали сдать биометрические данные, за год стало больше в 1,5 раза: 18% сегодня против 12% в 2023-м.



Чаще всего подобные предложения поступают от крупных банков и сайта Госуслуг. Биометрию могут собирать и работодатели (например, в целях обеспечения пропускного режима — по сетчатке глаза или отпечатку пальца).



Впрочем, соглашаются предоставить свои биометрические данные лишь 32% получивших такое предложение, каждый второй отказывается.



Среди мужчин больше тех, кто сталкивался с запросами на сбор биометрических данных, но они чаще, чем женщины, отказывают. Недоверие к уровню защиты персональной информации в обществе сильное: доля тех, кто не готов к сдаче биометрии, растет.

(фото с https://newizv.ru)