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Большинство архангелогородцев не готовы расплачиваться улыбкой в кассе магазина

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, 8 из 10 архангелогородцев пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин.

 «Улыбнитесь! Оплата прошла!» — совсем скоро мы будем слышать подобные фразы на кассе в магазине. СБЕР внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров. Однако расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 7% северян, тогда как 8 из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счета, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдешь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдет за твой счет», — объясняют респонденты.

 О неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).

(картинка с https://dzen.ru/a/YJYq_4e_KXf8JR_5

03 июль 11:48 | : Будни

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