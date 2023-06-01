Архангелогородцы не готовы "расплачиваться лицом" при покупке алкоголя и табака

Возможно, скоро покупать алкоголь и сигареты в супермаркетах можно будет с помощью биометрии: так кассирам будет проще определять возраст покупателя. Сдать биометрические данные для покупки алкоголя сегодня готовы только 25% архангелогородцев, для покупки сигарет — 27%.

Крупные торговые сети обратились в Минцифры с просьбой организовать возможность использовать биометрические данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака. Однако сдать свои биометрические данные, чтобы покупать алкоголь, не доставая паспорт, пока согласен только каждый четвертый респондент (25%), тогда как против выступают 63%. Те, кто готов к сдаче биометрии, объясняют свое решение не только удобством, но и тем, что такая мера поможет предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним. Противники сообщают, что не уверены в безопасности хранения биометрических данных.



Сдать биометрию ради покупки табака северяне готовы чуть чаще (27%). Против выступают 56% опрошенных. Женщины согласны предоставить свои биометрические данные ради покупки сигарет чаще мужчин (30% против 24%).

(фото с https://daytimenews.ru/nn/)