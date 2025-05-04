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В Архангельске почтили жен-мироносиц

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

    Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

    Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

    Христос Воскресе! Эти святые слова услышали жены-мироносицы от Ангела Божия, который возвестил им о Воскресении Христовом. Сегодня Церковь воспоминает подвиг святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. Эти люди несли служение Господу нашему Иисусу Христу во время Его земной жизни, а наипаче они послужили погребению Спасителя. Никто и ничто не мог разлучить их от Божественного Учителя. Они были на Голгофе и видели, как распинают Господа. Ученики Христовы покинули Его и разбежались «страха ради иудейска», у Креста стояли Пречистая Богоматерь и любимый ученик Христов — святой апостол Иоанн Богослов. Там же были и жены-мироносицы. Один из апостолов отрекся от Спасителя, а иной не мог поверить в Воскресение Божественного Учителя, пока сам не увидел Воскресшего Господа, а вера жен-мироносиц была крепка и тверда. Померкло солнце, сотрясалась земля, воины грубо глумились над Спасителем, но жены-мироносицы, невзирая ни на что, пребывали рядом с Господом. Когда пришли праведный Иосиф Аримафейский и Никодим для того, чтобы снять Пречистое Тело Христа Спасителя со Креста, это видели жены-мироносицы и они помогали совершить погребение Господа. Жены видели, где погребли Спасителя. Ничто не могло скрыться их верующих глаз. Погребение совершалось в спешке, потому что наступала ветхозаветная пасха. Но лишь только забрезжили первые лучи Новозаветной Пасхи Христовой, жены-мироносицы рано утром поспешили ко гробу Учителя для того, чтобы возлить ароматы на Тело Господа. Лишь одно беспокоило их — кто отодвинет камень от гроба, «бе бо велий зело», как сказано в Евангелии. Но никто и ничто не могло удержать Божественного Мертвеца во гробе. Тот, Который воскрешал людей при Своей земной жизни, Сам Воскрес из гроба, и Ангел Божий возвестил: «Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Жены-мироносицы по слову Ангела пошли и возвестили Петру и другим апостолам светлую радость о Воскресшем Господе и Спасителе нашем. Их самоотверженный подвиг, глубокая и твердая вера в Бога была награждена. Воскресший Господь после явления Пречистой Богоматери явился женам-мироносицам. Как первого человека Адама увидела своими очами женщина — праматерь наша Ева, так и Нового Адама Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа увидели жены-мироносицы.

    Продолжился ли подвиг жен-мироносиц, которые не переставали проповедовать и возвещать о Воскресшем Господе и Спасителе нашем? Конечно, продолжился. История Церкви знает подвиг многих жен и прославляет их. Святая равноапостольная царица Елена отправилась в Иерусалим и обрела Древо Животворящего Креста Христова. Они строила первые храмы на святых местах, которые были связаны с земной жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святая равноапостольная Нина, будучи совсем юной отроковицей, понесла свет Христова учения на Иверскую землю, и благодатью Божией она привела народ ко Христу Спасителю. Наша русская святая равноапостольная княгиня Ольга отправилась в далекий Константинополь, приняла там Святое Крещение и принесла зачатки веры Христовой на нашу Русь, и ее внук впоследствии крестил Русь и привел ее ко Христу Спасителю. Мы вспоминаем подвиг святых великомучениц и мучениц, которые до последнего издыхания и до последней капли крови свидетельствовали о правде Божией. Пройдут годы и тысячелетия, а Святая Церковь всегда будет говорить об этих святых людях, женах-мироносицах, Иосифе Аримафейском и праведном Никодиме, которые послужили не только для земной жизни Господа Иисуса Христа, но и для Его погребения.

    В сей день мы вспоминаем, как годы гонений мужчины не всегда могли ходить в храмы, а наши матери и бабушки, прабабушки, не боялись никого и приходили в храмы Божии, на свои скромные пенсии содержали эти храмы, крестили своих детей и внуков. Их самоотверженный подвиг сохранил нашу Русскую Церковь даже до наших дней. Мы не забываем этот великий подвиг наших русских жен-мироносиц. Сегодня православные женщины также несут свой подвиг в Церкви Христовой, они приходят в храмы Божии и молятся о мире всего мира. Православная женщина украшается, по слову апостола, не «внешним плетением волос, не золотыми уборами или нарядностью в одежде, но нетленной красотою кроткого и молчаливого духа», то есть христианскими добродетелями — любовью к Богу, к мужу, детям, ко всему доброму и святому.

    Что же мы с вами можем принести Воскресшему Господу, уподобляясь женам-мироносицам, которые, как мы слышали сегодня в Евангелии, поспешили принести Божественному Мертвецу с драгоценным миром? Господу уже не нужно никакое благовонное миро, ибо Он пребывает на Престоле со Отцем и Духом. Принесем Ему, прежде всего, нашу веру в Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, будем прославлять Его святое имя. Принесем Ему наши добрые дела и дела милосердия. Верим и знаем, что Всемилостивый Господь Воскресший сохранит всех нас молитвами жен-мироносиц и пребудет с нами во веки веков. Аминь! 

05 май 10:00 | : Будни / Верую

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