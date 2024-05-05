Митрополит Корнилий: "Всегда будем помнить подвиг святых жен-мироносец"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 мая, в неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел мужской состав архиерейского хора под управлением Андрея Кузива.

По окончании Литургии владыка обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с продолжающимся праздником Пасхи Христовой. Христос Воскресе! Также сердечно поздравляю всех вас с праздником памяти святых жен-мироносиц и святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Пройдут века и тысячелетия, но Церковь всегда будет помнить подвиг святых жен-мироносиц и тех праведных людей, которые послужили погребению Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Меркло солнце, сотрясалась земля, но никто и ничто не могло скрыть Божественного Спасителя от любящих глаз преданных Ему людей. Всё уже совершилось, Господь умер на Кресте, апостолы разбежались «страха ради иудейска», но кто же оставался при Кресте Спасителя? Пребывала там Пречистая Богоматерь, Пресвятая Владычица наша Богородица и Приснодева Мария. Находился там любимый ученик Христов, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и, конечно, жены-мироносицы. К вечеру пришли праведный Никодим Аримафейский, который дерзнул просить у Пилата Тело Господа и Спасителя нашего, а с ним и праведный Никодим, который приходил учиться ко Господу по ночам, боясь своих собратьев по синедриону, и Господь беседовал с ним в ночной беседе о том, что не может войти в Царство Небесное тот, кто не рожден свыше. Никодим спрашивал, как возможно родиться человеку во второй раз, не уразумевая, о чем глаголал Спаситель, но Господь говорил о Крещении от воды и Духа. Сии два знаменитых мужа, которые были фарисеями и входили в синедрион, не убоялись общественного мнения, как мы бы сегодня сказали, но пришли и сняли со Креста Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и погребли Его во гробе новом, который Иосиф Аримафейский готовил для себя. Там и был положен Господь. Жены-мироносицы смотрели, где полагали Спасителя. Погребение совершалось в спешке в связи с тем, что был праздник ветхозаветной пасхи, поэтому не могли быть совершены все полагавшиеся по иудейскому закону обряды. Лишь только забрезжила заря новозаветной Пасхи, жены поспешили ко гробу для того, чтобы завершить все обряды и помазать Тело Спасителя ароматами. Они не знали о том, что стоит у гроба грозная стража, что запечатан гроб кустодиею, их волновало лишь одно – кто же отвалит камень от двери гроба, «бе бо велий зело», как сказано в Евангелии. Подойдя ко гробу, они увидели ангела и ужаснулись этому. Всяк земнородный, видя явления мира духовного, ужасается сердцем, ибо не каждый человек в своей жизни видит ангелов. За любовь и самоотверженный подвиг жен-мироносиц ради Сына Божия они сподобились видеть ангела, который возвестил им о Воскресении Христовом. Он сказал им такие слова: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». Мироносицы побежали и возвестили апостолам и ученикам Христовым сию радостную весть.

Продолжился ли подвиг святых жен-мироносиц? Конечно, продолжился. Мы видели, как многие жены от стариц до юных отроковиц свидетельствовали о Христе Спасителе нашем. Пророчица Анна при Сретении Господнем в Иерусалимском храме прославляла Богомладенца Христа, так и юные отроковицы, мученица Татиана, мученицы Вера, Надежда и Любовь и многие другие подвижницы оказались драгоценными бриллиантами, о которых враг рода человеческого сломал зубы. Святая равноапостольная царица Елена в преклонном возрасте поехала в Палестину и обрела там Древо Животворящего Креста Христова и строила первые храмы на святых местах Иерусалима и Палестины, которые были связаны с земной жизнью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Наша русская праматерь Ольга, которая поехала в далекий Константинополь, приняла там Святое Крещение и принесла зачатки веры Христовой на нашу Русь. Святая равноапостольная Нина, будучи совсем юной отроковицей, понесла свет Христова учения народу, который до принятия христианства был языческим, только благодатью Божией она привела сей народ ко Христу Спасителю. В годы гонений на веру в нашей стране, когда страха ради многие мужчины покинули храм, наши бабушки и прабабушки сохраняли святое Православие, не боясь никакой грозной власти, они приносили в храм своих внуков и правнуков, крестили их и своими скудными пенсиями содержали храмы Божии и своим добрым подвигом донесли святую веру и сохранили Церковь для нас с вами, чтобы мы сегодня, в благополучное для Церкви время, приходили в святые храмы и прославляли Воскресшего из Гроба Христа Жизнодавца. Каждая женщина должна нести свой подвиг о Христе Иисусе Господе нашем и украшаться не краской на лице, а любовью к Богу, своему мужу и детям, любовью ко всему доброму и святому, продолжая нести подвиг святых жен-мироносиц. Сегодня мы уже не можем принести святое миро, потому что Господь уже не во гробе, а пребывает на Престоле со Отцем и Святым Духом, но принесем Спасителю нашему свои добрые дела, нашу проповедь о Воскресшем Спасителе, принесем нашу веру, надежду и любовь к Нему. Воскресший Господь по молитвам святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима и святых жен-мироносиц да дарует нашим сердцам такую же веру и любовь, которую они имели к Божественному Спасителю. Эту верю и любовь к Богу понесем в нашим сердцах всем ближним и дальним, и благословение Божие пусть всегда сопутствует нам во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

Христос Воскресе!