Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с главным праздником весны

Глава Архангельска:

- Первый морской порт России, надежный тыл в годы Великой Отечественной войны, всесоюзная лесопилка, центр подготовки современных кадров для освоения Арктики и развития Северного морского пути — всё это результат труда многих и многих поколений архангелогородцев. Мастерство, самоотдача, находчивость в поиске решений всегда отличали северян и служили залогом трудовых успехов. Сегодня, как и прежде, Архангельск развивается трудом горожан.

Поздравляю архангелогородцев с Днем Весны и Труда! Желаю здоровья, сил и оптимизма. Пусть работа приносит свои плоды, пусть радует приближение лета, будет мир в семье и хорошее весеннее настроение!

 

01 май 09:56 | : Будни

Главные новости


В ритме Цоя. Ограбление по-лоховски в фильме "Кончится лето"
Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (7)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20