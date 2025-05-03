Дмитрий Морев поздравил архангелогородцев с главным праздником весны

Глава Архангельска:

- Первый морской порт России, надежный тыл в годы Великой Отечественной войны, всесоюзная лесопилка, центр подготовки современных кадров для освоения Арктики и развития Северного морского пути — всё это результат труда многих и многих поколений архангелогородцев. Мастерство, самоотдача, находчивость в поиске решений всегда отличали северян и служили залогом трудовых успехов. Сегодня, как и прежде, Архангельск развивается трудом горожан.

Поздравляю архангелогородцев с Днем Весны и Труда! Желаю здоровья, сил и оптимизма. Пусть работа приносит свои плоды, пусть радует приближение лета, будет мир в семье и хорошее весеннее настроение!