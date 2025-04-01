Радоница пришла в Архангельск

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 29 апреля, в Радоницу, совершил Божественную литургию и панихиду в храме Всех святых в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

После богослужения архипастырь обратился к молящимся с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Христос Воскресе!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что «тако возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Разве нельзя было послать ангела или пророка для того, чтобы нас спасти? Нет. Господь послал именно Своего Единородного Сына, и всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную, ибо Господь пришел для того, чтобы спасти мир. Спаситель мира явился на земле и призвал всех к покаянию, основал Святую Апостольскую Церковь. Все люди и животные, пребывавшие в ковчеге Ноя, не погибли, так и все люди, которые веруют во Христа Спасителя как в Царя и Бога, имеют общение со Святой Его Церковью, принимают спасительные таинства, наипаче участвуют в Евхаристии, причащаются Святых Христовых Таин, не узрят смерти вовеки, но обрящут жизнь вечную. Да, все люди умирают, но это как бы временный сон до всеобщего воскресения мертвых. Господь наш Иисус Христос уверял нас во всеобщем воскресении мертвых — Он воскресил дочь Иаира, сына Наинской вдовицы и, наконец, Господь воскресил праведного Лазаря, который четыре дня находился во гробе и уже смердел. Всё это Спаситель совершил для того, чтобы уверить нас во всеобщем воскресении мертвых, когда все услышат глас Сына Божия, как сказано в Священном Писании, и, услышавши, оживут.

Далее в Евангелии мы слышим такие слова: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». О какой тьме идет речь? Тьма — это ад, который до Воскресения Христова всех пускал, но никого не выпускал. Господь Своею Крестною смертию и преславным Воскресением разрушил оковы ада, разрушил смерть. В светозарную пасхальную ночь мы с вами слышали громогласные слова святителя Иоанна Златоуста: «Смерть! Где твое жало? Ад! где твоя победа. Воскресе Христос, и ты низвержена! Воскресе Христос, и пали демоны!» Господь Своею смертию разрушил вечную смерть, и Своим Воскресением Он открыл нам врата Царства Небесного, и мы верим и знаем, что верующий во Христа человек не погибнет, но будет иметь жизнь вечную.

Сегодня мы слышали повествование из книги Деяний святых апостолов о том, как святые апостолы Петр и Иоанн были схвачены за проповедь о Распятом и Воскресшем Спасителе. Ученики Христовы проповедовали народу, и многие слушавшие их уверовали, таковых было около пяти тысяч. Во время проповеди к апостолам приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют во Христе Иисусе воскресение из мертвых. За это на святых апостолов наложили руки и отдали их под стражу до утра. Дело в том, что саддукейская ересь отрицала воскресение мертвых. Князи, старейшины, книжники, и первосвященник стали спрашивать святых апостолов: «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Святой апостол Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им в ответ: «Князи народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав». Почему же апостолы не убоялись никого и ничего и стали проповедовать Христа Распятого и Воскресшего? Потому что Дух Святой сошел на них, и если пятьдесят дней назад они разбежались «страха ради иудейска», боясь темницы и смерти, то сегодня святые апостолы бесстрашно проповедуют Христа Воскресшего пред всеми, невзирая ни на какие угрозы.

Мы с вами, возлюбленные, имея в сердце и в душе Воскресшего Господа, будет вслед за святыми апостолами проповедовать Христа не только словом, но и добрыми делами, делами милосердия. Когда Господь придет на землю во второй раз, Он будет судить этот мир. Чем же мы сможем оправдаться? Только добрыми делами и милосердием.

Сей день называется Радоницей, это слово происходит от слова «радость», ибо мы сегодня с пасхальной радостью из храмов Божиих идем на кладбище к нашим усопшим сродникам и ближним для того, чтобы возвестить им Воскресение Христово и с ними похристосоваться. Святитель Иоанн Златоуст говорит такие замечательные слова: ««Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте, на кладбище? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым, чтобы возвестить победу над смертью, потому собираемся и мы, чтобы праздновать вместе общую радость нашего спасения».

Сегодня мы с вами, возлюбленные, молились о всех усопших православных христианах, которые находятся за гробом, они перешли черту жизни, но в Символе веры, который мы читаем ежедневно, сказаны такие слова: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века». Поэтому во дни, когда Церковь усердно поминает усопших, мы собираемся в храмах Божиих для того, чтобы вместе с Церковью усилить наши молитвы ко Господу Богу о всех усопших православных христианах. В Киево-Печерском патерике есть такое предание. Зашли два брата покадить мощи преподобных отцов в Пасху Христову и возгласили им громогласно: Христос Воскресе! На это они услышали громогласный ответ всех почивающих там своими мощами преподобных отцов: Воистину Воскресе Христос! Это свидетельствует о том, что у Бога все живы. В Евангелии мы слышим такие слова: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Некий иеромонах, который переоблачал святые нетленные цельбоносные мощи святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, утомился, сел возле раки с мощами и уснул. В тонком сне ему явился святитель Феодосий и стал благодарить его за то, что он делает для него и для его мощей. Угодник Божий обратился к иеромонаху с просьбой, чтобы за Литургией он поминал приснопамятных его родителей. Святитель назвал их имена — иерей Никита и Мария. Синодик святителя Феодосия был утерян, и поэтому до сего явления никто не знал имен его родителей. Иеромонах удивился просьбе святителя: «Как можешь ты, о, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред Небесным Престолом?» — спросил священнослужитель. «Да, это верно, — ответил святитель Феодосий, — но приношение на Литургии сильнее моих молитв». Действительно, нет ничего на земле выше Божественной литургии, где вынимаются частицы за живых и усопших, которые затем священник погружает в Чашу Христову со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Прошло много лет после этого видения, и в обители нашли поминальную книжку святителя с написанными его рукой именами родителей — иерея Никиты и Марии в подтверждение явления святителя Феодосия. Таков пример нам дан для того, чтобы мы с вами всегда стремились в храм Божий для участия в Божественной литургии и поминовения наших усопших. Верим и знаем, что Всемилостивый Господь будет всегда слышать все наши благие прошения. Недаром сказаны Его святые слова в Евангелии: «Где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и Я вместе с ними». Пусть Всемилостивый Господь Воскресший всегда присутствует в нашей жизни, избавляет нас от всякого зла и помогает нам во веки веков. Аминь!

С Радоницей поздравляю всех вас, дорогие мои!