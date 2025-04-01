"Бессмертный экипаж" снова пройдет по улицам Архангельска

Жители столицы Поморья бережно хранят память о своих дедах и прадедах – участниках Великой Отечественной войны. В городе воинской славы Архангельске потомки великого Поколения Победителей ежегодно заказывают сотни новых штендеров с портретами своих героев, чтобы с гордостью пронести их в строю Бессмертного полка.

Уже 10 лет Группа Аквилон и депутат областного Собрания Александр Фролов оказывают поддержку проекту «Бессмертный экипаж Северных конвоев», в рамках которого портреты участников Великой Отечественной войны для всех желающих изготавливаются безвозмездно. За эти годы было изготовлено и вручено порядка 3 тысяч штендеров.

Накануне самого святого для всех праздника – Дня Победы, депутат областного Собрания Александр Фролов вместе с членами своей команды, депутатами городской Думы Сергеем Чанчиковым и Ольгой Шананиной вручил горожанам портреты их родственников.

Александр Киселев пойдет на шествие Бессмертного полка с портретами двух своих дедушек Павла Дерябина и Николая Киселева. Оба – пали смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной войны.

- Павел Филиппович погиб совсем молодым в январе 1942 года, ему было 23 года. Участвовал в обороне Ленинграда, похоронен в городе воинской славы Колпино. Николай Максимович прошел всю войну, погиб в марте 1945 года при освобождении Польши под городом Торунь. Для нашей семьи очень важно, чтобы шествие Бессмертного полка в Архангельске состоялось, и мы почтили память наших героев, - отметил Александр Киселев, поблагодарив Александра Фролова за помощь в изготовлении портретов.

Елене Пахомовой вручили портреты дедушек ее мужа. Главстаршина Анатолий Ильинский служил на Северном флоте. Потом был переведен на Балтику. За участие в десантной операции на острове Соммерс, затем – в боевом тралении Финского залива. Награжден орденом Красной Звезды. Старший лейтенант Алексей Пахомов воевал в знаменитой 8-й гвардейской дивизии им. генерала Памфилова. В боях за город Новосокольники Псковской области в ноябре 1942 года возглавил два взвода, командиры которых были убиты, и контратакой остановил наступление немцев. В марте 1943 года в бою за город Холм Тверской области заменил командира роты и в наступлении занял позиции противника. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды.

- В песне из замечательного фильма «Офицеры» есть такие строки о бойцах Великой Отечественной войны, которые глядят на нас с пожелтевших фотографий: «Этот взгляд - словно высший суд…» Мы гордимся тем, что у нас были такие дедушки. И моя дочка Маша знает о подвигах своих прадедов. Эта память для нас – очень и очень важна. Обязательно примем участие в шествии Бессмертного полка и пронесем в нем портреты наших героев, - рассказала Елена Пахомова.

Ольге Митиной Александр Фролов вручил портрет ее деда Семена Алексеевича. Младший сержант Семен Митин в бою за город Надьбайом в Венгрии в марте 1945 года лично уничтожил гранатой и автоматным огнем 6 солдат противника и предотвратил окружение своего подразделения. За свой подвиг награжден орденом Красной Звезды.

- Огромное спасибо вам за то, что поддерживаете такую замечательную акцию как Бессмертный полк. Когда мы идем в колонне, то чувствуем гордость не только за свою страну, но и за свою семью. Ведь у нас тоже есть свой герой, который внёс личный вклад в Великую Победу, - подчеркнула Ольга Митина.

Как отметил депутат областного Собрания Александр Фролов, поддержка акции Бессмертный полк осуществляется в Архангельске уже 10 лет.

- Были перерывы из-за пандемии, и все мы помним каким массовым было шествие Бессмертного полка в 2022 году. Традиционно мы поддерживаем проект «Бессмертный экипаж», это личная история моей семьи: мой дед и дел супруги участвовали в Северных конвоях. Каждый год количество горожан, обращающихся с просьбой изготовить портреты своих родных, не уменьшается. Они не просто находят старые фотографии, многие серьезно изучают документы, пишут историю подвига своих дедов и прадедов, делают это вместе с детьми. И это – важный вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе, в патриотическое воспитание подрастающего поколения жителей города воинской славы Архангельска, - сказал Александр Фролов.

Бессмертный полк – это абсолютно народная инициатива, непридуманная история об истинном единстве и связи поколений. Каждый, кто встает в строй Бессмертного полка, ощущает свою сопричастность неиссякаемой реке памяти о подвиге народа, в смертельной схватке одолевшего нацизм. Это – тот подлинный ген патриотизма, который является надежным фундаментом нашей России.

Отметим, что Клуб «Братство Северных конвоев», проект «Бессмертный экипаж» готовы сформировать в составе шествия Бессмертного полка в Архангельске колонну единственного в России Бессмертного экипажа Северных конвоев.

В Архангельске с героической эпопеей Северных конвоев связано множество горожан. Это родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.



