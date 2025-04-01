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Нас не победить! В Архангельске растет девочка-нинзя

10-летняя Эллада Агамалиева из Архангельска стала участницей второго сезона спортивного шоу «Суперниндзя. Дети», премьера которого состоится 18 мая в 17:00 на СТС. Школьница поборется за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 180 юных атлетов из 74 населённых пунктов России, Беларуси и даже Коста-Рики. 

 Эллада занимается греко-римской борьбой, где показывает результаты даже лучше, чем у мальчиков. У девочки пять братьев-борцов и две сестры, тоже спортсменки. Также Эллада ведёт свой блог, где показывает уникальные приёмы и фрагменты соревнований. По словам юной атлетки, она уверена в победе, поэтому к шоу не готовилась. 

 «Дочь хочет доказать, что девочки иногда сильнее мальчиков. Вот и попросила привезти её сюда, а мы поддержали, — признаётся мама Сабина. —  Она у нас мини-блогерша с 80 тысячами подписчиков, а одно её видео даже набрало 23 миллиона просмотров. Мы с мужем были против, но дочь слёзно умоляла отдать её на борьбу. В какой-то момент пришлось смириться. Хотя тренер сначала не хотел её брать, но потом увидел, как она мутузит пацанов, и передумал. Эллада каждый раз доказывает, что не зря: вот уже четыре года подряд выигрывает "Кубок Арктики"». 

 Ведущими телешоу стали Роман Постовалов, Валерия Дергилёва и Василий Артемьев. Съёмки по традиции проходили в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу с препятствиями, которые адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). 

 С каждым годом полоса с препятствиями в шоу становится сложнее. «Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее и правила теперь как во взрослой версии шоу» говорит тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

 На съёмках Романа Постовалова удивила смелость юных участников. «Все дети классные, все они пришли с недетскими проблемами. Зачастую настрой у них посерьёзнее, чем у взрослых. Почувствовал гордость за подрастающее поколение! А ещё возникло классное ощущение: неважно, откуда ты, из деревни или мегаполиса, детское упорство и целеустремлённость побеждают всё», — признаётся он. 

28 апрель 12:05 | : Будни

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