Житель Каргополя и житель Нарьян-Мара духарятся на телеканале СТС

13 октября в 17:00 на СТС вернётся спортивно-развлекательное шоу «Суперниндзя». За 5 млн рублей в этот раз поборются два атлет из Архангельской области — тренер Олег Лёшкин из Каргополя и пожарный Виталий Ванюта из Нарьян-Мара

«В первую очередь хочу показать всей России и всему миру, что есть такой народ — ненцы, — говорит Виталий. — Безусловно, за меня будет болеть весь регион, и это большая ответственность. Я десять лет занимаюсь воркаутом, тренирую людей в фитнес-клубе, а с недавнего времени работаю пожарным, для чего тоже нужна физическая подготовка. Уверен, с холодной головой со всем можно справиться. Меня поддерживает брат, который, если что, поможет её охладить»

Другого участника — Олега Лёшкина в шоу привели семейные обстоятельства.

«Случилась трагедия: отца укусил клещ, после чего он впал в кому, а когда вышел, получил инвалидность, — делится спортсмен из Каргополя. — Эта история послужила толчком, чтобы попробовать себя в чём-то новом и помочь отцу с реабилитацией. Опыт соревнований у меня достаточный, хоть и не в ниндзя-спорте. Поэтому не знаю, чего ожидать от трассы, но сильного волнения не чувствую. После кастинга понял свои слабые стороны и делал на них упор в тренировках».

Соперниками Олега и Виталия и российских атлетов в первом международном сезоне «Суперниндзя» станут спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Поддерживать участников вновь будут ведущие Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Валерия Астапова.

Съёмки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 000 квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями. Разработчик трассы и победитель первого сезона Юрий Прокудин считает, что по сравнению с предыдущим сезоном конструкция сильно видоизменилась и «подросла». «Теперь трасса сложнее в разы, ведь ниндзя-спорт набирает обороты, спортсмены становятся сильнее, поэтому им нужен дополнительный стимул для роста», — говорит он.