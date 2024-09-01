Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Каргополя и житель Нарьян-Мара духарятся на телеканале СТС

 13 октября в 17:00 на СТС вернётся спортивно-развлекательное шоу «Суперниндзя». За 5 млн рублей в этот раз поборются два атлет из Архангельской области — тренер Олег Лёшкин из Каргополя и пожарный Виталий Ванюта из Нарьян-Мара

 «В первую очередь хочу показать всей России и всему миру, что есть такой народ — ненцы, — говорит Виталий. — Безусловно, за меня будет болеть весь регион, и это большая ответственность. Я десять лет занимаюсь воркаутом, тренирую людей в фитнес-клубе, а с недавнего времени работаю пожарным, для чего тоже нужна физическая подготовка. Уверен, с холодной головой со всем можно справиться. Меня поддерживает брат, который, если что, поможет её охладить»

 Другого участника — Олега Лёшкина в шоу привели семейные обстоятельства.

 «Случилась трагедия: отца укусил клещ, после чего он впал в кому, а когда вышел, получил инвалидность, — делится спортсмен из Каргополя. — Эта история послужила толчком, чтобы попробовать себя в чём-то новом и помочь отцу с реабилитацией. Опыт соревнований у меня достаточный, хоть и не в ниндзя-спорте. Поэтому не знаю, чего ожидать от трассы, но сильного волнения не чувствую. После кастинга понял свои слабые стороны и делал на них упор в тренировках». 

 Соперниками Олега и Виталия и российских атлетов в первом международном сезоне «Суперниндзя» станут спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран. Поддерживать участников вновь будут ведущие Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Валерия Астапова.

 Съёмки проходили в Минеральных Водах, где на площади 40 000 квадратных метров построили 112-метровую полосу с препятствиями. Разработчик трассы и победитель первого сезона Юрий Прокудин считает, что по сравнению с предыдущим сезоном конструкция сильно видоизменилась и «подросла». «Теперь трасса сложнее в разы, ведь ниндзя-спорт набирает обороты, спортсмены становятся сильнее, поэтому им нужен дополнительный стимул для роста», — говорит он.  

30 сентябрь 11:19 | : Будни

Главные новости


Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пафосный московский общепит периода недоразвитого социализма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (341)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20