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Сотрудники архангельского УФСИН прибрали берег Северной Двины

Прибрали от мусора, а не к рукам.

Сотрудники подразделений УФСИН России по Архангельской области приняли участие в мероприятиях по уборке территорий города.

Личный состав Базы материально-технического и военного снабжения, Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения, Управления по конвоированию и уголовно-исполнительной инспекции активно поддержали инициативу городской администрации. В рамках проведения двухмесячника по уборке и благоустройству территории городского округа "Город Архангельск" они приняли участие в субботнике. Акция организована с целью формирования экологической культуры среди населения и привлечения внимания горожан к вопросам чистоты окружающей среды.

В рамках первого субботника удалось очистить практически всю территорию правого спуска с Кузнечевского моста в сторону Соломбалы, а также прилегающую территорию пляжа: убраны старые ветки деревьев, прошлогодний лиственный покров, бытовой мусор. Благодаря общему энтузиазму удалось создать действительно благоприятную обстановку на указанной территории для поддержания порядка и красоты родного города.


23 апрель 11:20 | : Будни

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