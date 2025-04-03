Митрополит Корнилий вознес молитву к Святой Руси

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 22 апреля, в Светлый вторник, совершил Божественную литургию в храме Владимирской иконы Божией Матери в Северодвинске.

Архипастырю сослужили архангельские и северодвинские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

За малым входом священник Олег Згама был награжден правом ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Христос Воскресе!

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, в Светлый вторник, мы с вами продолжаем праздновать Светлое Христово Воскресение, Пасху Христову, и прославлять Воскресшего из мертвых Христа Жизнодавца.

В сей день за Божественной литургией мы с вами слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как два ученика Христова путешествовали во Еммаус, беседуя между собою о событиях Крестных Страданий и смерти Христа Спасителя. По дороге к ним приблизился Воскресший Господь. В Евангелии говорится, что «очи их держастеся», поэтому они не узнали Господа. Спаситель спросил у них: «О чем вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Апостол Клеопа ответил: «Неужели Ты, один из пришедших во Иерусалим, не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И вместе с Лукой Клеопа продолжил: «Что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и начальники наши на осуждение на смерть и распяли Его. А мы надеялись, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но уже третий день, как это всё произошло». Господь ответил им: «О, несмысленные и косные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков Господь изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Апостолы стали просить Господа остаться с ними, потому что день уже клонился к вечеру, и Спаситель остался с ними. Когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, их очи отверзлись, и они узнали Учителя, и Он стал невидим для них. После этого они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» О чем же повествует нас сегодня святой апостол и евангелист Лука? Почему апостолы не узнали Воскресшего Господа? И почему они его узнали в преломлении хлеба? Каждый из нас на своем жизненном пути желает увидеть Воскресшего Господа, но где же мы можем узреть Его? Только в таинстве Божественной Евхаристии. Только в Причащении Святых Христовых Таин мы с вами можем увидеть и почувствовать в своем сердце Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как увидели Его апостолы в преломлении хлеба. Апостолы сказали, как горели их сердца любовью, когда к ним приблизился Христос. Разве не горят наши сердца в светозарную пасхальную ночь, когда мы прославляем Воскресшего Христа Спасителя? Почему же так бывает? Потому что с нами Господь, и наши сердца чувствуют Его приближение к нам, ибо по Его евангельскому слову, «где будут двое или трое во имя Мое, там и я буду невидимо присутствовать».

Сегодня, возлюбленные, Святая Церковь прославляет икону Пречистой Богоматери, именуемую Иверской. Сей образ прославился в страшные годы иконоборчества, когда в угоду зловредной ереси истребляли святые иконы. Иверская икона находился у некой вдовицы, которая имела единственного сына. Воинам поручили истребить образ Царицы Небесной, и они пришли в дом вдовицы. Один из воинов метнул копье в лик Богоматери, и все увидели, как чудесным образом из лика Пречистой потекла алая кровь. Вдовица уговорила воинов оставить эту икону до утра, а сама взяла образ Божией Матери, вышла к морю, поставила икону на воду и стала усердно молиться Царице Небесной, чтобы Она Сама нашла место для сего образа. Икона дошла по морю даже до святой Афонской горы, и братия Иверского монастыря увидели чудо на море – некий огненный столп от воды доходил до самого неба. Инок по имени Гавриил усердно молился в своей келье, и Пречистая сказала ему: «Иди к морю и возьми образ Мой». Инок взял образ Царицы Небесной, и братия святой обители с радостью и почестями встретили образ Владычицы мира и поставили его на центральное место в главном соборе обители. Наутро все увидели, что икона находилась на монастырских вратах. До трех раз братия возвращали образ на прежнее место, но икона все три раза уходила вновь на врата. Затем Божия Матерь явилась иноку Гавриилу и сказала, что такова Ее воля: «Не вы будете Меня охранять, а Я вас». На протяжении множества веков Иверская икона Божией Матери пребывает на святой горе Афон, и каждый паломник может прийти и прикоснуться к чудотворному образу Владычицы мира. Мы с вами знаем множество чудес, совершаемых по молитвам пред этой иконой. При Патриархе Никоне в правление царя Алексия Михайловича Романова его родная дочь была парализована и не могла встать на ноги. Однажды ночью ей явилась Царица Небесная и благословила ее обратиться к отцу, чтобы он испросил на Русь икону Богоматери, именуемую Иверской. Царь написал письмо Константинопольскому Патриарху, а тот обратился к братии Иверского Афонского монастыря, но монахи побоялись отдать образ Пречистой. Тогда было решено сделать копию, список чудотворной иконы, и иноки святой обители отправились с Афона в далекую Россию для того, чтобы принести туда образ Царицы Небесной. Когда им нужно было переправиться через реку Дунай, владельцы переправы были неправославными людьми, и они потребовали огромную сумму для того, чтобы переправить на другой берег образ Царицы Небесной. Иноки уже думали вернуться назад на святую гору, но Владычица мира явилась им и сказала, что имеет особое попечение об этой иконе. Божия Матерь явилась греку мирянину по имени Мануил и сказала ему, чтобы он дал деньги, необходимые для того, чтобы переправить икону. Он восстал ото сна, пошел на реку и увидел иноков с образом Царицы Небесной, заплатил тем, кто владел переправой, и образ Пречистой принесли в столицу нашего Российского государства, в Москву, и все люди вместе со своим царем пошли крестным ходом встречать Владычицу мира. Царевна, которая была прикована к постели, звала свою мать, и одна из служанок сказала ей, что никого нет, потому что все ушли встречать образ Пречистой Богоматери. Когда она это услышала, вскочила с постели, оделась и побежала на своих ногах на встречу Царицы Небесной. С одной стороны площади иноки вносили икону Царицы Небесной, а с другой стороны уже бежала исцеленной Владычицей мира царевна. Когда она подбежала к своей семье и стала спрашивать, почему ей не сказали, что принесут образ Пречистой, все смотрели на исцеленную и плакали, никто не мог сказать ни единого слова, ибо та, которая много лет была парализована и не могла встать на ноги, бежала бегом навстречу Царице Небесной. Так икона Богоматери Иверская пришла в наше Отечество, на Русь Православную. Государь построил великолепную часовню, где много лет пребывал образ Царицы Небесной, и сейчас, в наше время мы имеем огромное счастье – у нас есть возможность прийти на Красную площадь в заново отстроенную Иверскую часовню и преклонить колена нашего сердца пред пречистым образом Царицы Небесной, испросить у Нее материнских молитв пред Господом Богом и воззвать к Ней с такими словами: «Радуйся, Благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая» во веки веков. Аминь!

Христос Воскресе!