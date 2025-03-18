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Улица в Вельске получила имя Героя Советского Союза

Прокурором Вельского района Дмитрием Герасимовым в рамках реализации мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, направлено мотивированное ходатайство в адрес Совета депутатов Городского поселения «Вельское» о переименовании названия одной из улиц г. Вельска Архангельской области в честь Героя Советского Союза, работника прокуратуры Архангельской области Михаила Баландина.

По результатам проведенных обсуждений с представителями общественности, депутатами и сотрудниками администрации Городского поселения «Вельское», на очередной сессии представительного органа местного самоуправления принято решение о переименовании названия улицы «Пионерская» г. Вельска на улицу «Героя Советского Союза Баландина».

Баландин Михаил Фокич – советский офицер, участник Великой Отечественной войны, командир взвода 1065-го стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронтамладший лейтенант, с 1945 г. лейтенант запаса, с августа 1949 г. по октябрь 1959 г. работал в органах прокуратуры Архангельской области.

Михаил Фокич Баландин родился 9 октября 1922 г. в городе Вельске Архангельской губернии. В 1941 г. призван в Советскую армию.

21 июня 1944 г. командир взвода 1065-го стрелкового полка младший лейтенант Михаил Баландин в составе роты автоматчиков под огнем врага переплыл реку Свирь, собрал находившиеся на северном берегу лодки и вернулся обратно, обеспечив быстрое и без потерь форсирование реки подразделениями роты в районе города Лодейное Поле Ленинградской области. Его взвод первым достиг противоположного берега и стремительным броском ворвался во вражескую траншею. Преодолев проволочное заграждение, под командованием Баландина бойцы атаковали вражеский дзот и уничтожили пулемётный расчет.

4 июля 1944 г. автоматчики взвода Баландина, преследуя противника, на подступах к городу Питкяранта (Карелия) вступили в лесной бой с группой финских солдат. Разорвавшейся миной Баландин был тяжело ранен в плечо и левую руку, но продолжал командовать взводом. Он принял решение окружить противника и, увлекая за собой бойцов, начал обходной маневр. Финны, бросая своих раненых, стали поспешно отходить. Командир взвода Баландин преследовал врага до тех пор, пока не упал, потеряв сознание от большой потери крови.

В декабре 1952 г. Михаил Фокич поступил на службу в органы прокуратуры Архангельской области и назначен на должность помощника прокурора Котласского района. Приказом прокурора РСФСР от 3 ноября 1953 г. № 799-К назначен на должность прокурора Черевковского района (ныне Красноборского района) Архангельской области. 6 октября 1959 г. Михаил Фокич уволен из органов прокуратуры по личной просьбе в связи с состоянием здоровья.

После увольнения ветеран органов прокуратуры проживал в Молдавской ССР (Молдавии) и ушел из жизни 24 февраля 2001 г. Захоронен в г. Тирасполе.

21 апрель 10:38 | : Будни

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