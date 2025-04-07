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Как в Архангельске прошла Страстная пятница

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 апреля, в канун Великой субботы, совершил утреню с чином погребения Плащаницы Христа Спасителя в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Это богослужение, как и совершенная перед этим вечерня с выносом Плащаницы, символизирует снятие с Креста Пречистого Тела Господа нашего Иисуса Христа. Утреня знаменует богослужебное начало следующего дня — Преблагословенной Субботы.

    В начале богослужения читалась семнадцатая кафизма — часть Псалтири, которую обычно читают при отпевании усопших или на панихидах, затем канон Великой Субботы. «Исходное пение, надгробную песнь Тебе воспою; погребением Твоим жизни моея входы отверзшему, и смертию смерть и ад умертвившему», — так начинался этот канон. Это плач о погребенном Иисусе Христе, но в нем все сильнее звучит новая тема — ожидание Воскресения, предчувствие Пасхи. «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… востану бо и прославлюся», — пел хор.

    В воспоминание погребения Христова, сошествия Его во ад и победы над смертью священнослужители поднимали Плащаницу над главами и совершали тихий крестный ход вокруг храма, во время которого пелось «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас...» Затем Плащаницу поднесли к открытым Царским вратам и положили посредине храма в ознаменование того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом Отцом и что Он Своими страданиями и смертью снова отверз нам двери рая.

    По завершении крестного хода перед Плащаницей читалось пророчество о Воскресении из книги пророка Иезекииля (Иез. 37:1-14), отрывок из Апостола об искупительной Жертве, принесенной Христом (1 Кор. 6:7-8, Гал. 4:13-14), после чего — евангельское зачало о запечатании гроба Господня и приставлении к нему стражи (Мф. 27:62-66).

    Службы Великой субботы, совершаемые, в том числе и накануне в пятницу, — вершина православной литургической традиции. Это не разыгрывание исторических событий смерти и погребения Христа и не ритуальное изображение евангельских сцен. Эти богослужения — духовное и литургическое проникновение в вечный смысл спасительных деяний Христовых. 


19 апрель 09:22 | : Будни / Верую

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