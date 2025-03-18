Большинство архангельских компаний используют авторекрутинг

Сегодня 6 из 10 предприятий и организаций Архангельска (62%) используют системы автоматизации подбора персонала. Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (26%) и «Битрикс24» (13%). 7% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 7% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

Что же касается перехода на кадровый электронный оборот: сегодня КЭДО применяют 58% организаций. 28% работодателей перевели бо́льшую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 30% сделали это частично. 36% компаний пока не внедрили КЭДО.