Невероятно, но факт. В Архангельске есть люди, которых зарплата удовлетворяет

Среди архангельских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 39%.

Каждый третий инженер-проектировщик (33%) сообщил об удовлетворенности своим доходом.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (31%) и квалифицированные рабочие (26%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 7%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.