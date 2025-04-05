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Митрополит Корнилий сказал пастырское слово в канун Великого вторника

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 апреля, в канун вторника Страстной седмицы, совершил вечерню и утреню Великого вторника в Ильинском соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятии, крестной смерти, погребении. Страстная Седмица — это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий. В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

    В Великий вторник Христос пришел в Иерусалимский храм и много учил в храме и вне храма, первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и понимая, что Он о них говорит, старались схватить Его и убить. Но напасть на Него открыто не решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.

    В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах и из продолжения положенного в понедельник повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу себе самому, когда говорит о них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших, Мне сотвористе» (Мф. 25, 40). 

15 апрель 09:30 | : Будни / Верую

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