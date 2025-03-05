«Из сундука судебного пристава» . 1921 год . "Реквизиция" предметов собственности, за.... подозрение в дезертирстве".

Очередное дело «Из сундука судебного пристава», а если честно, из фондов Архангельского областного архива, произвело на меня такое глубокое впечатление, что я даже думать ни об чём не мог несколько дней, только о нём.

Если его как то связать с современной работой судебного и исполнительного производства - получается полный каламбур.

Образно говоря, «телега идёт впереди лошади».

По сути - совершается исполнительное производство - реквизиция имущество, а уже потом суд, в «регрессном» порядке выносит решение о правомерности такого действия ...

А так и было в то далёкое время, когда революционное правосознание вершило суд в соответствии со своим пониманием справедливости.

Если сравнить это дело с деятельностью современной службы судебных приставов, чтобы появилось понимание как это происходило , в том далёком 1921 году, когда , на переломе эпох, складывалось новое понимание законности , мы поймём это только на весьма абстрактом примере.

Представьте, такую историю, молодая женщина, воспитывающая малолетнего ребёнка, жалуется соседке , что её муж ушёл , на содержание детей денег не выделяет, но он человек состоятельный, имеет небольшой бизнес, хороший автомобиль. А соседка, является сотрудником службы судебных приставов. Так вот, эта сотрудница, соседка обиженной женщины, собственным решением , по справедливости , даёт распоряжение арестовать автомобиль своего нерадивого соседа, не дающего денег на содержание ребёнка, реализовать его, а вырученные денежные средства передать своей «обиженной» соседке на воспитание детей .

Вы можете представить сегодня такой сюжет?

Нет. Конечно. Он выглядит несуразным и незаконным...

А в то время , в 1921 году, это было вполне нормальным и законным.

Вы, не сталкивались с таким подходом, товарищи судебные приставы ?

Тогда давайте, рассмотрим это дело, уже столетней давности, но документально подтверждённое.

Но прежде, как всегда, историческая справка.

Декретами о суде № 2 и № 3 учреждались новые судебные органы: местные народные суды и окружные народные суды, а также революционные трибуналы. Исполнение решений этих судов осуществляла милиция и Красная гвардия.

Начальный этап развития Советского государства характеризовался в основном политической и классовой борьбой, в которой практически не находилось места гражданско-правовым отношениям. Государство стремилось взять под контроль практически все сферы общественной жизни. В это время гражданский оборот носил довольно скудный характер. Гражданские споры в народных судах рассматривались редко и сводились по своей сути к незначительным по размерам претензиям между отдельными гражданами (споры о взыскании на содержание, по разделу семейного имущества, по уплате вознаграждения за мелкую ремесленную работу.

В Архангельском областном архиве это дело значится за фондом 2235 опись 1 дело № 19.

Оно начинается с заявления Андрея Ивановича Логинова на Монакова Петра Ивановича в Народный суд Архангельского Губчека от 7 декабря 1921 года о самовольном захвате вещей.





Заявление.

В Усть-Кожевенский отдел милиции, от 13 июля 1921 года.

Я Логинов Андрей иванович, проживающий в этом месте 22 года постоянно, в хуторе и 5 избушек зимней охоты , летом рыбачил.В семье у меня жена и дочь 20 лет, ничего из продуктов, кроме добытой кроме добытой рыбы нет. Всё имущество нажито физическим трудом , а ничем не иным. Отряд красноармейцев во главе с Монаковым изъял мои вещи без которых я обречён на голодную смерть. А так же прошу меня дезертиром не считать, как неподлежащего категории..

Я пришёл на мой хутор через 24 часа, как отряд ушёл. Моей хозяйке сказали , что я контрреволюционер. Я сам вернулся в Усть-Кожевский волвоенком 13 июля в чём и подписуюсь.





Далее, текст и подпись - разными почерками, из чего можно сделать вывод, что текст написал не сам Логинов, а кто то другой, более грамотный.

Вообще, в тексте заявления это как то завуалировано, но суть в том, что заявитель просит вернуть все конфискованные вещи.

Заявление подтверждает справка, присутствующая в деле:

Председатель волвоенкома.

Правильность данного заявления подтверждаю. Подпись и печать от 19 июля 1921 года.

События развёртываются интересным образом, можно сказать - в правовом поле.

Военный коммисариат.

В Политбюро ( местное , Губчека).

При сём препровождаю для дознания и захвату военного Монакова и препровождения для дознания и допроса.

Вот как, по заявлению хуторянина , заверенного председателем Волвоенкома, руководителя отряда красноармейцев арестовывают и препровождают в отделение милиции для дознания и суда.

Правосудие торжествует !

В деле присутствует акт дознания .

18 августа 1921 года .

Начальник, Сергей Николаевич Петров, на основе решения Политбюро от 16 августа 1921 года, за номером 1855 , опросив Монакова, командира Особого отряда по борьбе с дезертирством, 23 года, в отделении Архангельского Губчека Онежского уезда, о разведке и поиска дезертиров, сообщает, что 26 июня 1921 года, 2 июля 1921 года и 7 августа 1921 года в отношении гражданина Логинова , было выяснено, что его не было дома ( т.е. отряд красноармейцев приходил к нему на хутор). По всему полагаем, что он скрывался. В доме произведён обыск. В доме никаких вещей не было , а жена Логинова отвечала, что никаких вещей нет. Но вещи были обнаружены в лесу. Недалеко от хутора. Имеется список из 28 позиций. В отряде было 22 красноармейца.

А вот на что опирались бойцы особого отряда -

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР

ДЕКРЕТ

от 2 февраля 1921 года

О БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРСТВОМ

Признав своевременным направлять все дела о военном дезертирстве, пособничестве, попустительстве дезертирам и укрывательстве дезертиров в судебном порядке, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Постановления Совета Рабочей и Крестьянской Обороны от 3 июня 1919 года отменить.

2. Установить впредь исключительно судебный порядок рассмотрения дел о дезертирах, их укрывателях, пособниках и попустителях.

3. Все дела упомянутых категорий, кроме перечисленных ниже в п. 4, передавать в соответствующие Народные Суды.

4. Нижеследующие категории дел передавать в Революционные Военные Трибуналы фронтов, армий и округов, по принадлежности:

а) дезертирство в боевой обстановке;

б) дезертирство лиц командного, административного и комиссарского состава;

в) дезертирство, отягощенное участием в вооруженных шайках (бандитизм);

г) укрывательство, пособничество и попустительство дезертирству со стороны ответственных должностных лиц;

д) участие в шайках, изготовляющих и распространяющих фальшивые воинские документы.

5. Обязать Народный Комиссариат Юстиции по соглашению с Революционным Военным Советом Республики установить порядок рассмотрения Народными Судами дезертирских дел, обеспечив внеочередность и быстроту производства и строгий контроль за исполнением приговоров.

6. Предоставить органам Военного Ведомства, возбуждающим дела, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, в Народных Судах право публичного обвинения и кассационного протеста по упомянутым делам.

7. Отделение Губернских Революционных Трибуналов по дезертирским делам упразднить.

8. Обязать Народный Комиссариат Юстиции и Революционный Военный Трибунал при Революционном Военном Совете Республики ежемесячно доставлять Революционному Военному Совету Республики точные цифровые данные о количестве поступивших и рассмотренных подведомственными им органами дезертирских дел, о числе и роде наложенных репрессий, используя аппарат связи Военного Ведомства.

9. Настоящее Постановление ввести в силу с 1 марта 1921 года, обязав Народный Комиссариат Юстиции и Революционный Военный Совет Республики к указанному сроку разработать и разослать на места инструкцию в развитие настоящего Постановления.

Председатель

Совета Народных Комиссаров

В.УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

Председатель

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

М.КАЛИНИН

Секретарь

Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета

А.ЕНУКИДЗЕ

Поясняю, отряд красноармейцев , являясь исполнительным органом , в соответствии с Декретом «О борьбе с дезертирством», выполняя свою задачу в поиске дезертиров , вышел на хуторянина Логинова.

Приходя не раз к нему в жилище, ни разу самого хозяина не встретили, поэтому сделали вывод, что он дезертир, т.е. скрывается от трудовой и воинской повинности.

Более того, вызвало подозрение отсутствие всяких вещей в доме. Поэтому они сделали вывод, что они прячутся где то поблизости. Они провели обыск и нашли очень много вещей в близлежащем леску. Особенно много было отрезов ткани, поэтому , они посчитали , что хозяин промышляет торговлей. , т.е. спекуляцией ( торговля была под запретом).

Следовательно у «дезертира и спекулянта» они всё это конфисковали ... и поделили между участниками отряда.

Правда, если внимательно вчитаться в сам Декрет, он там прописывает, что все самовольные действия таких отрядов упраздняются , а все решения о делам передаются в суд.

Вернёмся к делу, далее проводятся допросы свидетелей - красноармейцев, которые подтверждают слова командира отряда.

Проделав всю предварительную работу , отдел Губчека передаёт материалы в суд, туда же и препровождают Монакова.

А вот , ознакомьтесь с решением суда:

Постановление

Именем Р.С.Ф.С.Р.

Архгубчека .

Народным судьём т. Подшиваловым В.П.

В соответствии с Постановлением С.Н.К. от 2 февраля 1921 года ( см. выше ) и Приказом РВСР № 367 ( найти не удалось)

Монакова Петра Ивановича, 23 лет, считать не виновным в вышеупомянутых действиях.

Логинову А.И. в возврате вещей отказать.

Подведём итоги данному делу.

Проводя рейд по району в поисках дезертиров отряд красноармейцев под руководством молодого командира Монакова трижды приезжал на хутор к крестьянину Логинову, но его дома никогда не было. Поэтому, они заподозрили , что он специально скрывается от них, более того предвзятая бедность обстановки жилья, навела их на мысль, что все добро он где то прячет. Проведя обыск они нашли припрятанное имущество. Состав имущества наводил их на мысль, то она не на личное использование , а на продажу., т.е. спекуляцию.Позже - они все поделили между участниками отряда.

После реквизиции имущества, потерпевший написал заявление в ЧК , с требованием вернуть ему имущество.

Руководителя отряда арестовали и провели дознание, после чего передали материалы дела в суд.

Суд выносит оправдательный договор в отношении красноармейцев, отказав заявителю - хуторянину Логинову, фактически, легализовав их действия и делёж имущества, по сути после акта исполнительного производства...

По сути искажая сам Декрет, на который ссылается суд.

Вот такая юридическая коллизия революционного времени, фактически было совершено исполнительное производство, а потом суд , позднее, утверждает правильность такого деяния...

Увы, возможности апелляции решения суда тогда фактически не было, как я предполагаю.

Михаил Скоморохов