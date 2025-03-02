Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Васьковские «дорожные бесы» меняют профиль своей «работы»

Мчатся тучи, вьются тучи;  

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

 В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне...

 Александр Пушкин «Бесы»

Уже ставшие знаменитыми васьковские «дорожные бесы» продолжают «озорничать».

Но на этой неделе они стали расширять профиль своей «работы» и переключились на большие автомобили и дачные постройки.

Я опять стал свидетелем аварии на этой злополучной трассе - большой автомобиль, чистильщик дорог, попал в аварию - съехал в кювет. 

Поговорив с водителем, зовут его Александр, получил от него информацию, что послужило причиной аварии. 

 - Ехал, чистил дорогу, но вдруг, около остановки в СНТ «Полёт», из-за сугроба внезапно на дорогу выскочил человек в чёрном    капюшоне, чтобы избежать наезда, пришлось сделать манёвр. Съехать в кювет, вследствие чего автомобиль «упал». Но когда я остановился и осмотрелся - никого не увидел. На дороге было пусто, людей не было. Куда он делся - неизвестно, как сквозь землю провалился. Чертовщина какая-то, бесовщина.

Это произошло в понедельник, 17 марта около 12 00.

 За два часа до этого происшествия случился пожар - сгорел дачный домик на 16 линии СНТ «Полёт».

Участники происшествия заявили следующее:

 Потерпевший - Василий Петрович (имя изменено, чтобы «черти» не нашли его) сказал :

 - дачный домик принадлежал тестю, он скончался в декабре 2024 года. В домике жили собака и кошки. Собаку мы забрали домой, кошки жили в домике. Мы ездили часто и кормили их. Были накануне, покормили кошек. Выключили электричество в счётчике, печку не топили. Уехали домой. 

Утром звонит сосед - Игорь Николаевич, сосед ( имя изменено по той же причине, чтобы черти не «отомстили»), и говорит - дом горит..Мы быстро приехали.

 В беседе с Игорем Николаевичем, соседом, удалось выяснить, что прошедшей ночью он слышал из домика какой то непонятный смех, скрипучий, и другие голоса. Утром он с соседом  с 15 линии съездил в лес на мотособаке по делам (важным, но не афишируемым публично), когда вернулся домой, посмотрел на соседский дом и увидел там в окне какого-то человека в чёрном капюшоне, который быстро закрыл шторку и пропал. Через 15 минут он обратил внимание , что с чердака идёт дым, а после пошёл огонь.

Он понял, что начинается пожар, и позвонил в пожарную службу и соседу.

Пожарные приехали быстро - через 20 минут, согласно нормативам, но спасти дом не удалось - сгорел.

 Судьба кошек неизвестна.

 Следов посторонних к дому не обнаружено..

 Вот такая история..

 С «бесами» пока никто не борется. Посмотрим, что будет дальше.

 Михаил Скоморохов


21 март 10:43 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

Главные новости


Иван Воронцов: "Эта сессия была для нас особенной"
Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (309)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20