Васьковские «дорожные бесы» меняют профиль своей «работы»

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Мчатся бесы рой за роем

В беспредельной вышине,

Визгом жалобным и воем

Надрывая сердце мне...

Александр Пушкин «Бесы»

Уже ставшие знаменитыми васьковские «дорожные бесы» продолжают «озорничать».

Но на этой неделе они стали расширять профиль своей «работы» и переключились на большие автомобили и дачные постройки.

Я опять стал свидетелем аварии на этой злополучной трассе - большой автомобиль, чистильщик дорог, попал в аварию - съехал в кювет.

Поговорив с водителем, зовут его Александр, получил от него информацию, что послужило причиной аварии.

- Ехал, чистил дорогу, но вдруг, около остановки в СНТ «Полёт», из-за сугроба внезапно на дорогу выскочил человек в чёрном капюшоне, чтобы избежать наезда, пришлось сделать манёвр. Съехать в кювет, вследствие чего автомобиль «упал». Но когда я остановился и осмотрелся - никого не увидел. На дороге было пусто, людей не было. Куда он делся - неизвестно, как сквозь землю провалился. Чертовщина какая-то, бесовщина.

Это произошло в понедельник, 17 марта около 12 00.

За два часа до этого происшествия случился пожар - сгорел дачный домик на 16 линии СНТ «Полёт».

Участники происшествия заявили следующее:

Потерпевший - Василий Петрович (имя изменено, чтобы «черти» не нашли его) сказал :

- дачный домик принадлежал тестю, он скончался в декабре 2024 года. В домике жили собака и кошки. Собаку мы забрали домой, кошки жили в домике. Мы ездили часто и кормили их. Были накануне, покормили кошек. Выключили электричество в счётчике, печку не топили. Уехали домой.

Утром звонит сосед - Игорь Николаевич, сосед ( имя изменено по той же причине, чтобы черти не «отомстили»), и говорит - дом горит..Мы быстро приехали.

В беседе с Игорем Николаевичем, соседом, удалось выяснить, что прошедшей ночью он слышал из домика какой то непонятный смех, скрипучий, и другие голоса. Утром он с соседом с 15 линии съездил в лес на мотособаке по делам (важным, но не афишируемым публично), когда вернулся домой, посмотрел на соседский дом и увидел там в окне какого-то человека в чёрном капюшоне, который быстро закрыл шторку и пропал. Через 15 минут он обратил внимание , что с чердака идёт дым, а после пошёл огонь.

Он понял, что начинается пожар, и позвонил в пожарную службу и соседу.

Пожарные приехали быстро - через 20 минут, согласно нормативам, но спасти дом не удалось - сгорел.

Судьба кошек неизвестна.

Следов посторонних к дому не обнаружено..

Вот такая история..

С «бесами» пока никто не борется. Посмотрим, что будет дальше.

Михаил Скоморохов



