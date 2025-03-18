Как стать королевой красоты? Мария Нестеренко расскажет

А вы в курсе, что в конце апреля в Архангельске выбирали королеву красоты всего Поморья? Именно королеву, а не принцессу, на сцену выходили замужние дамы, к ним, кроме внешности, другие требования. И конкуренция между конкурсантками жёстче… дамы-то состоявшиеся в жизни. Причём с такой внешностью, что все мисски обзавидуются (см. фото). А это особый, практически бесценный талант – сохранить себя.

И не надо глумливых улыбок «знаем мы, через что в эти королевы попадают». Нет, не знаете.

Немного истории. В советское время конкурсы красоты, проводившиеся исключительно на капиталистическом Западе, тогдашней пропагандой преподносились как симбиоз стриптиза и торговли «живым товаром»… разврат короче. И вот в 1988 году, когда Перестройка и новое мышление уже браво шагали по стране, в столице проводится «Московская красавица» под кураторством столичного горкома ВЛКСМ. То есть партия, как старший брат комсомола, официально разрешил женщинам быть не только передовиками производства и политинформаторам, но и красавицами. Это был прорыв! До сих пор помню имя победительницы – Маша Калинина. Даже не заглядывая в Википедию.

Лично прикоснулся к этому таинству в 1989-ом, был приглашён в жюри «Мисс Латвия». В этой пока советской почти-загранице всё делалось по западным лекалам – купальники на претендентках возбуждали буйство фантазии. Зато вопросы на знания и сообразительность – на уровне четвёртого класса коррекционной школы. Но призы более чем серьёзны… вплоть до «Мерседеса», республику засасывал мир чистогана, комсомолом, если там и пахло, то совсем чуть-чуть. Ну и участницы были слишком однотипные… на их прибалтийский вкус.

И покатило. В 90-х конкурсы красоты проводились, кажется, среди сотрудниц ЖЭКа, лишь бы нашёлся богатый папик, способный широко распахнуть кошель. Слухи вокруг этого ходили… даже неприлично вспоминать. Но потом волна спала. Остались на плаву серьёзные конкурсы с перспективой вывода победительниц на международную орбиту. У некоторых получалось.

То есть, былого ажиотажа нет. В Архангельской области живы тематические конкурсы региональной направленности, например «Краса Поморья». И вдруг появляется «Миссис Архангельск и Архангельская область», первый же конкурс проходит празднично и с большим (зрительским) успехом. То есть, действо востребовано!

Рискнула (по другому и не сказать) организовать его Мария Нестеренко. Известный медиа-менеджер (мы с ней знакомы по кинофестивалю Arctic open), имеющая в биографии три диплома о высшем образовании и прочая, и прочая. А ещё она сама «Миссис Северо-Запад 2024». То есть, с полным правом может сказать красавицам – «делай, как я».

Мне интересно. По опыту жизни знаю, как самые красивые женщины не любят рядом с собой других красавиц. А тут сама растит. Поэтому и хочу докопаться до смысла довольно рискованного во многих отношениях предприятия.

От Маши так и летят брызги позитива. Плюс энергетика, от которой в пасмурной комнате становится светлее (такая нынче весна). При этом настрой самый деловой, вот как-то умеет совмещать. Это помогает мне перестать млеть (грешен перед красотой). Впрочем, это не тот случай, когда из собеседника приходится слова вытягивать, разговорным жанром она тоже владеет в совершенстве.

- Идея такого конкурса у меня была давно, я люблю что-то такое организовывать, создавать с нуля. Окончательно она вызрела на президентской программе, которую недавно проходила.

Ого, думаю, а там не так скучно, как казалось бы. И рассказываю, что помню в этой индустрии из 90-х.

- Это точно не по нас, за развратом к нам идти бесполезно. Для женщин это хороший шанс проявить себя, получить толчок к дальнейшему развитию. Вряд ли тебе нужно объяснять, как можно закиснуть в бытовой домашней рутине. Просто нужно немного раскошелиться.

- Что, вы с конкурсанток деньги берёте?! Для меня полная неожиданность.

- Вступительный взнос – 35 000 рублей. Согласись, немного… но это мера ответственности каждой и серьёзный настрой. Девушки вкладывают эти деньги в себя. К тому же даёт организаторам «финансовую подушку» для того, чтобы отвергать сомнительные предложения о «спонсорстве». Ведь это первый конкурс красоты и материнства, последнее слово не менее важно, чем первое.

- То есть, оригинальный продукт?

- В области на этом поле есть только франшизы. Я же подала на регистрацию патента, чтобы обезопасить себя юридически.

- Рискну предположить, что вокруг вас ходит много сплетен.

- Только среди тех, кто не понимает, что Миссис – это нравственность. На сцену выходят женщины с серьёзными установками, другим мы просто неинтересны.

- ?!

- Наши конкурсантки в процессе конкурса, до и после принимают участие в общественных мероприятиях – ездят по детдомам, прибираются в парках и скверах, летом будем вешать кормушки для птиц. Девушки сами придумывают социальные программы, это входит в конкурсные задания. В рамках конкурса я придумала «Конференцию добра», это долгоиграющая программа и системная работа. Я хочу, чтобы наш конкурс уважали, на всех уровнях. А участницы уважали самих себя.

- А власть вас уважает? Такие нынче времена, что без этого и голубь не чихнёт, время всемогущества «денежных мешков» ушло

- Скажу так - власть про нас знает. По крайней мере, на муниципальном уровне, большую поддержку оказала пресс-секретарь архангельской мэрии Ирина Буйновская через газету АГВС. С северодвинской властью у нас контакты, с общественными организациями.

- А на уровне области?

- Там про нас именно что знают, пока предложений о сотрудничестве не поступало. Например, нас не приглашают на фестиваль «Белый июнь», который под Минкультом, а ведь мы прекрасно вписываемся в его концепцию.

Странно, пожимаю я плечами (про себя), им на блюдечке подносят готовый бренд, а они…

- Слушай, при таком скромном финансировании большую команду организаторов не собрать. Как тебя хватает?

- Я всё делаю с любовью. Я фанатка своего дела, как только завожусь – всё начинает складываться. Отдача? Девочки после подходят и говорят – «благодаря тебе и конкурсу, мы поняли, чем заниматься в жизни». Эта история точно не про большие деньги.

Попутно я узнаю, что моя собеседница из семьи крупного руководителя торговли ещё советского периода. То есть, могла бы быть золотой молодёжью социалистического розлива. Только папа воспитывал её с установкой – «всё сама» (и это при наличии старшего брата). Вот так куётся характер.

А ещё Маша рассказала про свою конкурсантку (только не падайте) с четвёртой стадией онкологии по имени Оля. Которая проводила мастер-классы и выходила на сцену с лысой головой. Представляете, какой пример воли к жизни.

- Я знаю, что этот конкурс будет менять жизнь женщин к лучшему, в том числе, в профессиональном плане. Мы можем оказывать бесплатную юридическую поддержку в их начинаниях. В свою очередь, нам бескорыстно помогают некоторые СМИ, вот «Поморье» приглашает на эфир. Уже хорошо, что никто не мешает. А ведь могли бы. Но у нас настолько всё прозрачно, что всяким «интересантам» становится ясно – здесь ничего не поимеешь.

- У тебя есть свой лозунг?

- Есть. «Каждая девочка должна получить свою корону». Отсюда следует, что твоё счастье только в твоих руках. Ну и в голове, конечно, к нам пустышки не приходят, все со своим жизненным багажом и пережитом. Потом признаются, что их жизнь разделилась на до и после конкурса. Последнее гораздо интересней. Кажется, это называется «получить новое дыхание». Есть у нас в регионе такая премия «Женщина года». Очень рассчитываю увидеть на ней своих конкурсанток. И вообще… я бы создала партию «Конкурс красоты» и пошла на выборы.

- Серьёзно?!

- Нет. Не хочу в политику, хочу в культуру.

…Если после всего сказанного к Маше Нестеренко не выстроится длиннющая очередь… ну, тогда я не знаю.

Леонид Черток



