Экономическая стратегия Дональда Трампа

«Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живёт, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет».

А.С. Пушкин

Прошло три месяца со дня вступления Дональда Фреддовича Трампа на пост Мирового лидера, т.е. президента Соединённых Штатов Америки.

Президент державы № 1 (Китай ещё только подбирается к этой высоте, но ещё не достиг) может позволить себе любые чудачества и любые экспромты, но к нему будут внимательно прислушиваться, чтобы он не «брякнул» с утра, после чашечки кофе, какой-нибудь каламбур, или просто первое, что пришло ему в голову. На то она и Америка, супердержава. И с этим нужно считаться, как бы мы к этому не относились.

Если его сравнивать с Владимиром Вольфовичем Жириновским, добравшимся до самого верха власти (что было невозможно в современной России), и начавшим претворять свои идеи в жизнь, мы можем найти много похожего. Во всяком случае, во внешних проявлениях, но не в философии геополитики.

Кто видит в реформах Трампа какие то непонятные «метания» , движения без логики, глубоко ошибается.

Здесь всё намного системней, чем кажется на первый взгляд.

Однако, чтобы это понять, на мой взгляд нужно знать теорию марксизма, что бы не ошибиться с выводами.

Давайте разбираться…

Но прежде чем перейти к теоретическим вопросам, хочу поддержать Трампа в его стремлению к миру между Россией и Украиной и его предложение остановить боевые действия.

Когда гибнут порядка 2 500 человек каждый день - я отношусь к тому меньшинству, которые считают, что плохой мир лучше «доброй» войны.

Без сомнения, надо остановить войну и начать переговоры. К сожалению, противоборствующие стороны сегодня к этому не готовы. Пока…

Хотя самые последние новости показывают, что терпение Трампа заканчивается, и он будет принимать самые жёсткие меры для прекращения войны.

Это касается как Украины, так и России.

Ему нужен результат.

Дональд Трамп - это предприимчивый политик. Создавший свою команду единомышленников, где есть экономисты, философы и финансисты. Среди них существует разные точки зрения на те или иные вопросы, поэтому так и штормит его корабль реформ.

Основное направление его экономической политики - возвращение Америки к классическому капитализму, которые описал в своих работах ещё Адам Смит. Отказ от принципов «классического» империализма, сформулированных Лениным.

Теоретически считается, что классический капитализм отличается от его высшей стадии – империализма – тем, что при первом страна вывозит товары, продаёт их в других странах, а при втором страна вывозит капиталы и возвращает себе прибыль от них.

Первая модель существовала до начала 20 века, вторая – в начале 20 века, особенно после кризиса 1929-го года и после Второй мировой войны.

Трамп хочет отказаться от принципов империализма и вернуться к индустриальному капитализму из-за опасности полного отсутствия производства внутри страны, которое ставит в опасность её мировое лидерство .

Превращение Америки в «Римскую империю» (см. «Руснорд» - «Соединённые Штаты Римской империи»), когда большинство населения ничего не делает, а живёт только на финансовые подачки от правящей элиты и государства, делает её уязвимой и слабой. Перенесение производства обратно в Америку, по сути де - империализм, сможет её усилить .

Модель, построенная на Бред-вудской системе «ограбления» мира и печатания долларов, больше не работает. Америка проигрывает социалистическому Китаю.

Американские вложения капиталов и технологий в другие страны стали основой кризиса так до конца не сформировавшейся однополюсной модели. Потому что именно эти капиталовложения создали новые центры силы, претендующие на раздел власти, влияния мира с метрополией.



Оформился вопрос, на который Трамп с непосредственностью бизнесмена пытается дать ответ: почему деньги США должны работать на усиление конкурентов США…



И почему при этом должно развиваться производство в странах-конкурентах, но деградировать в США...



Отсюда он и даёт ответ – не должны.



Существуют определённые предпосылки для перенесения производства обратно в Америку - дешёвые энергоресурсы, интеллектуально-технические наработки, финансовая система.

Но есть и проблемы - отсутствие квалифицированной рабочей силы и высокий уровень заработной платы..

Возможно ли при таких условиях возвращения производства в США?

Возможно.

Но не за один день. Даже не за год.

А Дональду Трампу нужен результат - здесь и сейчас.

Экономическую систему Америки за 100 дней не переделать, но особенность её политической системы заключается в том, что она конкурентна, отсутствие результата одной команды управленцев, даёт веские основания для другой команды подвергнуть её такой критике, что её можно отправить в отставку.

Такую реформу де - индустриализации практически ещё никому не удалось сделать. Удастся ли это Трампу, пока неизвестно. Если получится - Америка снова станет Великой (что и написано на чепчиках сторонников Дональда Трампа).

Пока не получается.

Ни одно из реформаторских решений Трампа пока не дало результатов.

Если не брать несколько «мелких» вопросов, на примере перехода к естественным отношениям полов и эмиграции.

Однако это не решающие проблемы. Которые можно представить американскому обществу как гарантию будущего процветания.

А оппозиция его реформ набирает мощь.

Особенно, если обратить внимание на его предложение по тарифам.

Здесь вообще полный абсурд. Вся страна, да и мир, встали в полную конфронтацию, особенно Китай. Но администрация Трампа быстро отступила, дала отсрочку всем повышенным тарифам на 90 дней, за это время предполагается полное регулирование этого вопроса..

Мне, как историку, видится много общего в этом Великом наступлении Трампа с Триумфальным шествием советской власти в России в 1917 и 1918 году...

Тогда, после Октябрьской революции, Советскому правительству быстро удалось получить одобрение регионов (включая Архангельск), принять много Декретов о начале переделки общественного устройства.

Однако в марте контрреволюционные силы собрались с силами и дали отпор распространению новой власти.

Так же, думаю, будет и со всеми начинаниями Трампа в ближайшее время…

Сможет ли Администрация Трампа выстоять и продолжить свои реформы - время покажет.

Михаил Скоморохов



