Разговение. То, что повар прописал

Для подавляющего большинства россиян самый приятный момент в празднике Пасхи – это разговение. Держал ли ты 40-дневный пост, или как обычно не мог пройти мимо шаурмы – не суть важно. Такие мы… что с этим поделаешь.

Тем не менее, какие-то обряды стоит соблюдать, если уж считаете себя «умеренным христианином» и раз в год красите яички (куриные). Об этом и пойдет речь ниже.

Многие обыватели считают, что пасхальное воскресенье официально закрывает 40-дневный пост и поэтому в этот день можно есть и пить абсолютно все. В первую очередь, это касается мяса, животного жира и спиртных напитков, которые полностью запрещены накануне Пасхи. Во всех этих утверждениях есть доля истины и доля заблуждения.

Что нельзя есть накануне

Предпасхальный Великий пост является самым долгим и строгим в году. Длится он около 40 дней, хотя могут быть и некоторые расхождения из-за различий в летоисчислении по старому и новому стилю. И все же поститься верующим приходится больше месяца, что само по себе уже серьезное испытание.

Все это время нельзя есть скоромное, то есть пищу, приготовленную из сырья животного происхождения. Разрешена вся растительная пища — каши, овощи, фрукты, подсолнечное масло, хлеб, орехи, мед — а в некоторые дни можно употребить немного вина и рыбы.

В Страстную пятницу накануне Пасхи нужно придерживаться самого строго постного питания. Следует отказаться от спиртного и есть только растительную пищу без масла. Не разрешены и рыбные блюда, которые во время других, менее строгих постов допускаются.

Как следует разговляться на Пасху

Официально Церковь не устанавливает каких-либо конкретных запретов на употребление тех или иных продуктов на Пасху. При этом существуют вполне определенные церковные традиции, которых придерживаются все истинно верующие люди.

В первую очередь, есть в день Светлой Пасхи можно только после праздничного богослужения в церкви. Нельзя встать рано утром, плотно позавтракать и идти после этого в храм. Первый прием пищи должен последовать уже днем после литургии, которая является «пищей для духа». В день Пасхи духовное следует ставить на первое место.

Второе правило Пасхи заключается в том, что разговляться нужно освященными продуктами. Это старинная традиция, символизирующая посвящение пищи и всей своей жизни Богу. В пасхальный день можно есть рыбные и мясные блюда, но нельзя переедать или напиваться. Верующим стоит помнить, что чревоугодие – смертный грех, которому вдвойне грешнее предаваться в такой великий праздник.

Модно выпить стаканчик красного вина. Кушать тоже нужно умеренно. Нельзя даже ставить на праздничный стол непрожаренное мясо — любителям стейков с кровью придется подождать недельку-другую. Отцы Церкви также не рекомендуют налегать на жирную и калорийную пищу — после долгого сурового поста она может нанести огромный вред организму.

Раньше жирное мясо начинали подавать на обед только спустя неделю после Пасхи, когда заканчивалась Светлая Седмица. И это правильно по всем статьям, поскольку помогает человеку без каких-либо потерь для здоровья выйти из поста. На пасхальном же столе должны присутствовать легкие блюда из овощей, круп, рыбы и птицы.

И о меню

Главное блюдо праздничного стола — пасхальный кулич

Куличом принято называть сдобную выпечку в форме цилиндра, приготовленную из дрожжевого теста.

Для пасхального кулича используют ряд продуктов:

Яйца;

Сливочное масло;

Сахар;

Изюм и цукаты;

Молоко;

Пшеничная мука;

Можно использовать такие специи как ванилин, кардамон.

Для того чтобы украсить кулич, необходимо приготовить глазурь на которую сверху посыпается специальная посыпка.

Традиция выпекать куличи в день Пасхи связана с тем, что после воскресения Иисуса Христа его ученики, апостолы, оставляли для него центральное место за столом, в середину которого они ставили хлеб. Кулич символизирует присутствие Бога на земле и в жизни каждого человека, поэтому он стал незаменимым атрибутом праздничного пасхального стола.

Правильное приготовление кулича отнимает немало времени. Вам нужно поставить опару, затем замесить тесто, дать ему подойти. После этого необходимо испечь и украсить куличики. Не каждая хозяйка может провести полдня на кухне.

Творожная пасха

Творожная пасха это не просто украшение праздничного стола. Она символизирует радость о Христовом Воскресении, единение с Богом. Первые упоминания о творожной пасхе появились примерно в 16 веке.

Для того, чтобы приготовить блюдо, необходимо:

Поместить в сотейник творог, тщательно протертый через сито, затем добавить сахарную пудру, сливочное масло и сметану. Полученную смесь взбейте венчиком; Разотрите сахар с яичным желтком и добавьте в получившуюся массу, положите по вкусу ваши любимые специи; Яичные белки тщательно взбейте, а затем добавьте в творог. При желании, положите в получившуюся смесь изюм, цукаты, орехи; Положите заготовку в специальную форму, а затем уберите в холодильник на 1 или 2 дня. Творожная пасха готова, приятного аппетита!

Творожная пасха чаще всего имеет форму пирамиды, которая символизирует гроб Господень. Сверху или сбоку пасхи можно увидеть буквы "ХВ", означающие "Христос Воскресе". Также пасха может быть украшена крестом и цветами, которые символизируют страдания и воскресение Иисуса Х.

Крашеные пасхальные яйца

Крашеные яйца незаменимый атрибут пасхальных дней. Их можно красить в луковой шелухе или свекле, также их окрашивают при помощи специальных пищевых красителей, а особо искусные мастерицы расписывают яички, поэтому они получили название "писанки".

Почему вообще стали красить яйца на пасху? Согласно преданию, камень, который закрывал вход в гробницу Иисуса Христа, напоминал по форме яйцо.

Цвета яиц также имеют особый смысл, так, например:

Красный цвет означает страдания и кровь Иисуса Христа;

Желтый цвет символ солнца;

Зеленый — цвет весны и пробуждения природы после зимних холодов;

Синий — цвет неба — места обитания ангелов. Он также ассоциируется с надеждой, миром и добротой.

Крашеные яйца это символ праздника Воскресения Христова, обозначающий новую жизнь и воскресение Иисуса Христа из мертвых. Невозможно представить праздничный стол без этого простого, но вкусного и питательного угощения.

Пасхальный салат с тыквой

Тыквенный салат украсит праздничный стол в дни светлой Пасхи. Пост заканчивается, вместе с ним уходят все пищевые ограничения, которые длились более 40 дней. Утиная грудка в сочетании с тыквой и легкой пикантной заправкой – это то, что одобрит любой гастроэнтеролог.

Тыкву очистите и нарежьте средними кубиками. Положите на противень, полейте оливковым маслом, слегка посыпьте сладким красным перцем, добавьте веточку розмарина. Запекайте тыкву при 180°C до мягкости. Для заправки смешайте оливковое масло, мед, горчицу и сок лимона. Запеченную в духовке утиную грудку нарежьте на кусочки. Листья салата порвите руками и смешайте с заправкой, выложите в тарелку. Сверху — запеченную тыкву. Твердый сыр с пряным вкусом натрите с помощью овощерезки тонкими слайсами. Сверху разложите кусочки утиной грудки и сыр, полейте заправкой и подавайте к столу.

Рулетики с черносливом для светлого праздника

Блюда для Пасхи должны быть вкусными, яркими и необычными. Этот светлый праздник передает радость, вселяет добро и спокойствие в сердца людей. Этот особенный день дает хозяйкам повод показать свое умение и кулинарное мастерство и подать к столу особенное блюдо, например, такое как рулетики с черносливом.

Первым делом необходимо приготовить маринад. Подготовьте яйцо, соль, горчицу и перец. Перемешайте все ингредиенты в сотейнике;

Возьмите мясо, для данного блюда можно использовать мясо барашка, курицы или свинины. Порежьте его тонкими полосками и тщательно отбейте с двух сторон. Поместите мясо в маринад, а затем уберите в холодильник на час;

Приступаем к начинке. Чернослив замочите в кипятке, а грецкие орехи измельчите. Смешайте ингредиенты и поместите их в мясные пластинки;

Сверните рулетики, выложите их в форму. Выпекайте в духовке в течении 30 минут при температуре 220 градусов.

Греческий пасхальный суп-магирица

Сердце предварительно вымачиваем в холодной воде с небольшим добавлением уксуса. После вымачивания сердце кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой, ждем когда вода закипит, убавляем огонь и варим в течении 20 минут. В это время нарезаем луковицу, зеленый лук, укроп, рвем листья салата. Выдавливаем сок с 1 лимона. Отварное сердце достаем и нарезаем небольшими кусочками, лишний жир срезаем. На разогретую сковороду наливаем оливковое масло и обжариваем нарезанный репчатый лук, пока он не станет прозрачный, добавляем зеленый лук, сердце, салат, укроп, барбарис. Все перемешиваем и обжариваем в течении 5-7 минут. Солим, перчим, еще раз перемешиваем. Посолить необходимо сильнее, чем на вкус. Перекладываем все в кастрюлю. И заливаем 2,5 литрами горячей воды. Когда вода закипит убавляем огонь и варим, пока сердце не станет мягким, у меня ушло на это 30 минут, затем добавляем в кастрюлю рис. Пока рис варится отделяем белки от желтков и взбиваем из по отдельности. Белки необходимо взбить в мягкую пену, можно венчиком, можно миксером. Постепенно добавляем желтки к белкам, продолжая взбивать. Затем тонкой струйкой вливаем лимонный сок, опять же не переставая взбивать яичную массу. Теперь необходимо отлить немного бульона с супа (где то 1,5 литра) и осторожно добавить бульон в яичную массу, не переставая взбивать яйца. Нельзя допускать, чтобы они свернулись. Получается своего рода соус. вливаем этот соус в кастрюлю с магирицей, аккуратно перемешиваем ложкой, чтоб все равномерно распределилось в супе, даем ему вскипеть и выключаем огонь. Суп вкуснее когда настоится. Украшаем магирицу перед подачей мелко нашинкованным болгарским перцем и маслинами.

Фаршированная рыба

Это, конечно, не знаменитая еврейская гефилте фиш, но тоже достойна вашего кулинарного внимания. На породитости рыбы советуем не экономить.

Разделываем рыбу. Острым ножом вдоль спинного плавника делаем глубокие надрезы и достаем хребет. Потом выбираем внутренности и жабры. Рыбу хорошо моем и высушиваем середину салфетками. Сбрызгиваем рыбу внутри лимонным соком, солим, приправляем и пока оставляем в покое. Займемся начинкой. Очистим хребет от мяса. Порежем мясо мелко. Обжарим лук и морковь на масле, добавим перец и порезанное мясо рыбы, посолим и поперчим. Когда овощи будут готовыми, добавляем рис. Хорошо помешаем и потушим 5 минут. Посыплем зеленью. Начинка готова. Рыбу выкладываем на смазанный маслом пергамент. Тушку рыбы сверху тоже смазываем маслом. Наполняем рыбу и ее голову начинкой. Ставим противень с рыбой в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. За 10 минут до готовности рыбы сверху потереть сыр. Немного остывшую фаршированную рыбу выкладываем на блюдо, украшаем овощами.

На запивку хорошо подать сбитень, морс или компот. Алкоголь по вашему выбору.

Готовьтесь и готовьте. Пасха уже послезавтра.