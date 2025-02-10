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Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)

Мировые события не оставляют равнодушными никого, в том числе и архангелогородцев, они высказывают свои мнения и определённые опасения о будущем нашей страны. 

Это понятно, от этого зависит наше будущее и будущее наших детей и внуков. Проходят дискуссии. Они актуальны, соответствуют теме дня. Показывают наше душевное неравнодушие. Давайте посмотрим на все подходы к этой проблеме.

 Как историка у меня возникают ассоциации с подписанием Брест-литовского мирного договора в 1918 году, в то время. когда делегацию возглавлял Лев Давидович Троцкий, тогда министр иностранных дел.   Особенно его яркое выражение, когда «схлестнулись» интересы Германии с союзниками  и РСФСР - «ни войны , ни мира , а армии распустить». В наше советское время его представляли, по меньшей мере, как идиота. Но, если посмотреть с точки зрения сегодняшнего дня, он был прав . Троцкий предлагал распустить армии, в том числе, и белогвардейскую русскую. А по сути его предложение предотвратило бы Гражданскую войну. Именно Троцкий стал создателем Рабоче-крестьянской Красной армии, и ему пришлось сражаться с нераспущенной белогвардейской армией .

Сегодня ситуация схожая - война неприемлема, но и мир проблематичен со всеми его «условиями».

 12 марта 2025 года.

Я понимаю позицию некоторых товарищей, которые за продолжение войны до Победы.   Она, по-своему, продумана и внушает уважение. Однако, если подходить с позиций не эмоциональных, а с позиций рационализма, нужно понимать, что этот военный конфликт надо заканчивать, он длится уже три года и унёс жизни более 1.5 миллиона человек с двух сторон. А это, прежде всего, ПРОСТЫЕ люди, рабочие и крестьяне, там редко кого найдёшь из имущественных классов, из богатых. По сути, это русские люди с той и другой стороны, это истощение двух стран экономически и духовно, подрыв нашего генофонда. Он выгоден только западно-европейским капиталистам. Нам он не нужен. Это неоднократно подчёркивал наш Президент.  

Сейчас поменялась ситуация в самом мощном западном государстве - в США. Поменялась философия и геополитика, она стала реалистичной. Президент Трамп понимает, что противостояние России и США может привести к глобальной ядерной войне, а это означает гибель западной цивилизации.  Пострадает и Россия. 

Более того, в его подходе к перспективам развития мирового порядка Новая Американская Администрация понимает роль России - она единственная страна в мире, которая способна уничтожить Америку и Европу в вооружённом противостоянии, и это не «кажущееся страшилка» в мультиках - это реальность. Реальность, с которой надо считаться. 

Более того, кто знаком с его (Трампа) Программой (она называется 20 Х 25)  и моделью политического поведения, должен понимать - дружить с Россией США сегодня выгодно. Выгодно по всем аспектам - как ядерного разоружения ,  так и геополитического глобального противостояния: ЮГ - СЕВЕР. 

Европейская конфигурация, НАТО, для США останется на втором плане.  Европа будет и дальше «поддакивать», «как Табаки Шерхану». 

Трампу нужен и «венец миротворца», когда идёт вакханалия во внутренней политике и экономике. Но нужно понимать и его менталитет торговца, предпринимателя, когда он начинает «давить».

Поэтому, рассуждения о том, что Трамп пытается «обмануть» Россию, на мой взгляд не соответствуют реальности.

Давайте обратимся в внутренней ситуации в России и её противостояние с Западом.

Подход к практике «шапкозакидательства» по меньшей мере не логичен. Нужно понимать, что ситуация в экономике России, мягко говоря, весьма не «радужная». Расходы на СВО, на военную экономику не производительны - они затратны. Практика «сужения» социальных расходов идёт повсеместно, в том числе она коснулась и федерального, и областного, и муниципального бюджетов. Нужно учитывать и состояние общественного мнения. Все хотят скорейшего завершения военного конфликта. 

Не стану больше углубляться в эти проблемы. Они и так очевидны.

Европа и США в плане экономики, военного ресурса и людского потенциала намного мощнее, чем потенциал Российской Федерации. Нас уравновешивает только ядерная мощь.

Поэтому позиция «воевать до полной Победы» неразумна. Более того, губительная и тупиковая. Войну выигрывает та сторона, у которой больше ресурсов, прочнее экономика. Нельзя быть «святее самого Папы Римского», и дело Стрелкова - Гиркина, когда участник «русской весны» на Донбассе 2014 - 2015 годов получил срок за призывы к экстремизму, прекрасно это показывает.

 Наше политическое руководство это понимает. Я уверен, что ответ на предложение Трампа будет дан. 

Но это не будет - НЕТ или ДА, это, скорее всего, будет какой-то третий вариант. Он обязательно будет увязан с интересами России в этом вооружённом конфликте.

 Что касается Зеленского, его политическая карьера закончилась, Трамп списал его. Встреча в Овальном кабинете, прекрасно срежессированная самим Трампом и Ди Венсом, доказывает , что он «вписываться» за него не станет.

Поэтому, давайте успокоимся и настроимся на позитивный лад...

 Некоторые итоги, 15 марта 2025 года.

 Президент России В.В. Путин во время его пресс конференции после встречи с А.Г.  Лукашенко, 13 марта 2025 г., сказал - Да , мы согласны с предложением Президента США Трампом, но нужно всё продумать, существуют определённые условия.

 Это было ещё до встречи со спец представителем Стивом Уиткофф . Формально он ( Путин) ещё не знал подробностей предложения ( на самом деле - думаю, знал, потому , что спец представитель России Ушаков успел поговорить с американцами и доложил это. Вечером того же дня состоялась встреча Путина и Уиткоффа, которая продолжалась более 3-х часов. 

На следующий день, 14 марта,  был созван на закрытое заседание СОВБЕЗ  России , где Президент рассказал, о ситуации, связанной с предложением США о замораживании конфликта, и, скорее всего, была принята стратегическая линия переговоров.

  17 марта 2025 года.

 Стало известно, что по итогам переговоров Путина и Уиткоффа 18 марта состоятся вторые(?) телефонные переговоры Трампа и Путина.

  Будем ждать  результатов. .. 

 Михаил Скоморохов

18 март 14:18 | : Горячая тема / Политика

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