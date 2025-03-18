Зосима Калашников: История архангельского "Гулливера"

30 апреля 1913 года, родился, пожалуй, один из наиболее знаменитых Почётных граждан города Архангельска - Зосима Петрович Калашников.



С раннего детства в нем развилась творческая натура. Ещё будучи школьником, он рисовал карикатуры к газетным статьям. Учился парень в школе №3 второй ступени, где учителем рисования был известнейший в регионе художник и сказочник Степан Писахов, по сказкам которого, в 1977 году, даже вышел целый мультфильм «Не любо, не слушай», любимый несколькими поколения наших маленьких зрителей. Значительная часть мультфильма, кстати, была посвящена именно морю.



История жизни энергетика



Именно Степан Григорьевич увидел в Зосиме талант настоящего художника. Правда, воплотить в жизнь этот свой талант Калашникову удалось лишь после выхода на пенсию. До этого всю свою жизнь он проработал в системе энергетики. Энергетиком Зосима Петрович стал в 1932 году, после начала учёбы в Архангельском электротехникуме связи. Учился парень на отделении «Электрификация промышленных предприятий». Калашников прошёл большой трудовой путь, преодолев расстояние от диспетчера Архангельских городских электросетей до главного инженера и начальника Архангельской областной строительно-монтажной конторы, Зосима Петрович непосредственно участвовал в организации электрического освещения во многих населённых пунктах нашего региона.

Калашников так рассказывал о своём нелёгком труде: «…не брошу своего дела, пока каждая колхозница не станет гладить свои сарафаны электрическим утюгом». За самоотверженную работу в разные годы Зосима Петрович удостаивался чести быть награждённым:



• Медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (1947)



• Медалью «За трудовую доблесть» (1966)



• Орденом «Октябрьской революции» (1971)



Картонный подарок городу



В 1970-е годы, Калашников начал заниматься прославившим его делом – составлением картонных макетов.



Наиболее масштабным творением мастера стал макет «Старый Архангельск - столица Севера (1914-1920-е годы). Над этой работой, как вспоминала дочь Зосимы Петровича, мастер трудился девять лет. «Работа в комнате отца кипела сутками. И места в комнате отца хватало только для кровати.

Картон и клей мастер добывал у знакомых продавцов, скальпель, главный предмет, необходимый для того, чтобы его главные произведения, имели точные разрезы, мастер Калашников добывал по знакомству, у медиков. В ход пошли даже конфетные обёртки. Они пригодились для создания куполов для церквей.

Создание макета стало, как бы, подарком к 400-летнему юбилею Архангельска, отмеченному в 1984 году.



Макеты



Но это был уже не первый макет. Первый появился в 1977 году. Этим макетом стал Троицкий кафедральный собор, взорванный в Архангельске в 1932 году. В отличие от него, макет по старому Архангельску представлял собой точную копию целого комплекса зданий, существовавших в нашем городе. Для этих зданий даже был определён точный размер с масштабом 1:100. Макет предстал перед широкой публикой 31 марта 1983 года. Произошло это во Дворце культуры моряков. Длина макета составила 37 метров. На нём расположилось 222 объекта, 160 объектов из которых, к тому времени, были уже утрачены городом.



Зосима Петрович, как талантливый рассказчик, сам любил водить экскурсии по «своему» городу детства, в котором даже зажигались и выключались огни. «В нём, - как говорил Калашников, - я прожил от нуля до витка сегодняшнего, а это что-то да значит». Когда старые дома, в Архангельске рушили, Калашников, как истинный знаток старины, вспоминал: «…Прощаюсь с каждым домом, как со старым другом. Поглажу ладонями, по стене, приложусь щекой к обшивке… Ломают дом, а я приду, попрощаюсь, возьму на память кусочек дерева или камня».



Архангельский Гулливер



Как экскурсовод, Зосима Петрович любил рассказывать забавный факт. Посетив экскурсию, весьма солидная женщина буквально вся «затрепетала». Оказывается, на макете она узнала тот дом, в котором, в своё время, муж сделал ей предложение.

Весьма лестную характеристику как об экскурсоводе, так и об его творениях, выдал 19.07. 1987 года, Г. Тимофеев, посетитель выставки, приехавший к нам из Ставропольского края.



Южный гость оставил нам следующее стихотворение:



«Я словно в стране лилипутов.

Вот домик, кораблик и сквер,

Смотрю я на всё, и как-будь то,

Я в этой стране Гулливер,

Мерцают окошечки светом,

А в церковке служба идёт,

И речь о макете, вот этом,

Зосима Петрович ведёт.



В благодарность, за память о родном городе, в 1991 году, самобытный художник был удостоен звания «Почётный гражданин города Архангельска» К сожалению, звание это мастер удостоился посмертно. Реально, Калашников получил также звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1989).

Сейчас легендарный Архангельск Калашникова находится в здании ОЦДО (бывший Дворец пионеров). И одним макетом дело, кстати, не ограничилось. Кроме «Старого Архангельска» Зосима Петрович также создал следующие комплексы макетов:



- «Старая Соломбала» (1986). Макет рассказывает об истории Соломбалы, главного корабельного района Архангельска. Макет находится в здании районной библиотеки



- Соловецкий и Пертоминский монастыри. (сер.1980-х гг).



Безусловно, не менее интересными в творчестве З.П Калашникова будут и следующие одиночные работы:



• Андреевская богадельня



• Духовная семинария



• Беседка А.С. Грина



• Московский университет



• Дмитриевская церковь на Курострове (родине М.В. Ломоносова)



• Типография им. Склепина (Гостиные дворы)



• Лесозавод №48 (Мезенский район)



• Домик А.П. Гайдара в Архангельске



• 24-этажное здание проектных организаций



В ведении Архангельского краеведческого музея сейчас находятся два подготовленных З.П. Калашниковым комплекса - Пертоминский и Соловецкий монастыри. Монастыри также, как и Архангельск, у мастера воссозданы на начало ХХ века. В данный момент Соловецкий монастырь капитально перестроен, а Пертоминский вообще исчез. Так что макеты здесь могут быть свидетелями не просто исчезнувших, но и утраченных эпох.



Константин Тараканов, Архангельский краеведческий музей, сторонник РУСО



