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На космодроме Плесецк прошел пасхальный концерт для солдат

    В одной из войсковых частей космодрома Плесецк выступил детский вокальный коллектив «Мечта» из поселка Савинского. Организовал пасхальный музыкальный подарок для солдат помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин). Перед концертом он совершил в подразделении молебное пение.

    «Прозвучали разные песни, в том числе патриотические. Концерт состоялся в продолжающиеся дни празднования Светлого Христова Воскресения, и мы посвятили его предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победы воинские немыслимы без побед духовных, которые дарует Господь Бог. Пусть Воскресший Господь помогает нашему воинству и всему богохранимому народу русскому!» 

06 май 10:00 | : Культура / Верую

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