На космодроме Плесецк прошел пасхальный концерт для солдат

В одной из войсковых частей космодрома Плесецк выступил детский вокальный коллектив «Мечта» из поселка Савинского. Организовал пасхальный музыкальный подарок для солдат помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин). Перед концертом он совершил в подразделении молебное пение.

«Прозвучали разные песни, в том числе патриотические. Концерт состоялся в продолжающиеся дни празднования Светлого Христова Воскресения, и мы посвятили его предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Победы воинские немыслимы без побед духовных, которые дарует Господь Бог. Пусть Воскресший Господь помогает нашему воинству и всему богохранимому народу русскому!»