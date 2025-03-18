У идола в плену. С днюхой, Ильич!

Ильичу сегодня 155 лет. Легко не заметить…

Другое дело раньше. В мои 11 лет отмечали его столетие. Запомнился красный флаг с гордым профилем, круглосуточно парящий в небе напротив моего старого московского дома. Ленинские уроки в школе. Бесконечная лениниана по четырём программам тогдашнего Центрального телевидения. Юбилейный рубль с тем же профилем и шутка у кассы винного отдела гастронома – «это тебе на Мавзолей, тут ты долго не залежишься». За неё уже не сажали… даже не задерживали. Милиционеры хихикали с пониманием.

При этом в гуманизм Владимира Ильича продолжали верить даже записные диссиденты, сваливая все беды советской истории на его усатого преемника. Говорили: «Сталин, конечно, сука, но картавого ты не трогай, он как лучше хотел». Даже анекдоты про мёртвого вождя рассказывали полушепотом, когда про вполне ещё живого Брежнева в полный голос, да ещё в переполненном общественном транспорте. Не из страха, из уважения. Так нас воспитывали буквально с яслей.

Помните? А я помню: «Камень на камень, Кирпич на кирпич, Умер наш Ленин Владимир Ильич». Учили параллельно с «В лесу родилась ёлочка». Детское горло сжимала несправедливость этого мира - у кого только рука поднялась на кудрявого мальчонку с октябрятской звёздочки?

Второй стишок про того же персонажа был на титульном листе моего букваря: «Наши первые слова - Ленин, Родина, Москва». Заметьте, первым по значимости для будущего гражданина и строителя социализма были не мама с папой, не Родина и отчий дом, а тот, кто лежит в Мавзолее. Вот это пропаганда, удар по ещё не затвердевшим мозгам! Ну, как такого можно было не полюбить?!

Я к Ленину относился по-соседски. Имел право, ведь жили совсем рядом - вышел из подъезда налево, перешёл Москворецкий мост, обогнул Храм Василия Блаженного... и вот он, туточки. Несколько раз примеривался к очереди в Мавзолей, но так ни разу и не решился в неё встать, всё откладывал на потом, которого так и не случилось. Странно, но нас, учившихся ближе всех к сакральному месту, принимали в пионеры не на Красной площади с обязательным посещением усыпальницы, а во второразрядном музее Калинина. Наверное, посчитали недостойными. По крайней мере, меня...

Однажды это соседство вышло боком. Мама привезла с гастролей из Венгрии чудесную пару «ковбойских» пистолетов в кобурах и на ремне. Пошли мы с ней есть мороженое в ГУМ, потом вышли на Красную площадь, подошли к Мавзолею, и я стал прицельно расстреливать почётный караул. С чего это я, до сих пор не пойму, наверное, что-то генетическое. Тут же подошли два человека в штатском и препроводили назад в ГУМ… в какую-то тайную комнату без таблички на двери. И провели строгую профилактическую беседу на тему воспитания, с советом чаще применять подручные средства в этом многотрудном деле. Когда вышли, мама одобрительно поцеловала меня в макушку.

Пришло время, когда я стал задавать неудобные вопросы. Помню, как начинающего пионера неприятно поразила история расстрела царской семьи. Особенно шокировала фотография казнённых, ещё не догадывающихся о своей печальной участи - ухоженные, чистенькие девочки в белых фартучках и ангелоподобный мальчик. Одна из бабушек, не революционная, а та, что из купчих, объяснила - Владимир Ильич был против расстрела детей, но его не послушали, когда он узнал, то очень бранился. Я в эту легенду поверил... ненадолго.

А потом пришла перестройка и началось... полилось. Впрочем, многое знали и раньше, например, на чьи деньги революция, о которой так долго говорили большевики, свершалась. А также о Парвусе, который был фактически посредником между верхушкой большевиков и германским генеральным штабом, о нём сегодня не один фильм снят. Или такое объяснения красного террора - «Россия отнюдь не подготовлена к социальным преобразованиям на коммунистической основе, и большевики могут применять их теории, лишь насилуя жизнь и калеча её», данное одним из современников революции. Не надо быть политологом, чтобы понять - революция в большевистском виде не нужна была патриархальной России, привыкшей к строгой сословной иерархии. Её навязала шайка авантюристов.

Однако самое большое впечатление в те годы на меня произвёл рассказ об одном удачливом охотнике. Якобы выехал он на лодочке во время разлива, причалил к островку, где спасались от воды зайцы, и перебил болезных прикладом от ружьишка. Этакий кровавый «дед Мазай»! Потом вернулся с добычей домой и радостно хвастался жене, сколько патронов сэкономил. И звали того живодёра не иначе как Владимир Ильич, а жёнушку его - Надежда Константиновна...

Уж насколько я без любви относился к Ильичу, но тут подумал - явный перебор. Потом прочитал такие воспоминания очевидца ленинской охоты: ««Ленин был страстный охотник, но охотился редко. На охоте горячился, несмотря на большую выдержку в больших делах. Так же как великие стратеги бывают обычно плохими шахматистами, люди с гениальным политическим прицелом могут быть посредственными охотниками. Помню, с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25 шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием».

Автор приведённых строк – Лев Давыдович Троцкий. Это позже он рассорился с соратниками по производству революций и даже сбежал от них на другой конец света. Так что можно верить. Теперь история про несчастных зайчишек мне кажется абсолютно правдивой, как и анекдот - «мог бы и бритвой по глазам». Почему? А вы сами подумайте... лис-то не едят.

В новой демократично-капиталистической России Ленину не повезло. Его всё также посещают в усыпальнице и засыпают цветами на разные даты. Однако главным кумиром необольшевиков стал Сталин. Тот самый любитель «острой грузинской кухни», о чём предупреждал умиравший в Горках Ильич в письмах к ближайшим соратникам (возможно, мстил за хамство в адрес своей дражайшей супруги Наденьки).

Усатому повезло с годами жизни – он и войну выиграл, и коллективизацию с индустриализацией провёл, и атомную бомбу сотворил, и Гагарина на полёт из саркофага благословил, на всё времени хватило. У Ленина же в положительном активе кроме разрушения всего и вся только НЭП, новая экономическая политика, которую упёртые красные ортодоксы считают предвестницей горбачёвской перестройки и развала «самого святого».

К Сталину взывают – «приди!». Ленин просто лежит… идол идолом. Даже Путин его не любит, о чём народу сам же напоминает периодически. «С Донбассом это ленинские штучки»… ну, вы помните.

Мои сыновья знают о Ленине, прежде всего, что, не устрой он революцию, их жизнь могла пойти совершенно по-другому. Выбор богатый, у них в роду и купцы, и дворяне, и еврейские предприниматели-миллионщики. Однако случилось, как случилось, они и сейчас не особо жалуются.

Специально посмотрел телепрограмму на 22-е. От былой ленинианы ничего, ни нового не снимают, ни старого не показывают. Дай бог, упомянут в новостях, покажут очередь с гвоздичками к усыпальнице вышедшего в тираж вождя. Тех, кто до сих пор в плену у идола своего детства, давно ставшего заглавным персонажем очень страшной сказки длиною в 74 года.

И пусть их, нам не жалко.

Леонид Черток