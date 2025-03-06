На все (сценарий короткометражного фильма)

«Семейные ценности, вот что было и останется главной силой Соединенных Штатов…

Гарри Трумэн»



( Генри, одевает форму командира воздушного судна первого класса. Крупные планы деталей одежды…)



Голос ГЕНРИ:

«Мой отец Джордж Уилсон был человеком долга во первых, во вторых, и думаю в третьих…

В 1943 он отправился надрать задницы япошкам и видимо немало там преуспел пока сам не оказался с простреленной коленкой и тяжелой формой малярии в военном госпитале…



Из армии его комиссовали, но он продолжал поднимать американский флаг каждое утро в своем доме в Аризоне, будто это плац Форт Нокса…

Просидев дома словно в берлоге 8 лет, он одел свою форму сержанта морской пехоты и отправился в Вашингтон, видимо желая высказать пару своих идей относительно внешней политики США… или просто набить морду какому нибудь клерку в администрации…



Но первым госслужащим по делам ветеранов 2 мировой, повстречавшемся на пути сержанта оказалась Стефани Эртроуз урожденная Боронни, и единственное что мог ответить на ее вопрос и обезоруживающую улыбку Джордж Уилсон, так это впервые в жизни перепутать номер войсковой части в которой он служил…



В тот же момент мой отец понял, что эта женщина стала его стратегической и тактической целью…

Через 2 года грамотной осады крепость была взята и Стефани стала мисс Уилсон.

Она была наполовину итальянкой и из католической семьи в которой не очень любили легкомысленное отношение к Богу, которое демонстрировал Джордж…

Да, он ходил в церковь, но после мессы любил хорошо выпив, сообщить, своей набожной теще, что на Тихом океане ему сохранил жизнь не Господь всемогущий, а сержант учебной роты, научив его такому искусству маскировки, по сравнению с которым человек невидимка просто жук светлячок…



В 1957, когда отец закончил курсы прорабов и устроился в «Американ роудз» и семья стала получать стабильный доход, родился я, Генри Джордж Уилсон…»



(на кухне в доме Уилсонов.

Джордж читает газету, по радио слыше рок ин ролл , 5 летний Генри ест ужин , Стефани чуть пританцовывая моет посуду, убирает со стола. Джордж швыряет газету и отпивает хороший глоток виски)



Джордж:

Черт! Мы просрали Кубу!



Стефани:

Джордж, следи за выражениями…



Джордж:

Эти идиоты решили, что если дать винтовки танцорам, то они вернут нам наше казино с девочками! Кретины…



Стефани:

Джордж, Генри все еще на кухне…



Джордж:

И что? Какая разница когда парню вправят мозги? Может это лучше сделать не откладываю в долгий ящик, а Генри?



Стефани:

Я думаю что семья должна отличаться от казармы, Джордж… По моему тебе хватит…



Джордж:

Ну, это я сам решу, мисс Уилсон…

Моя семья это соединенные штаты Америки…



Стефани:

Не думала, что я замужем за президентом США… Ты здорово набрался и тебя понесло, Джордж…



Джордж:

Ты просто ничего не понимаешь своими куриными мозгами, Фанни…

Надеюсь, Генри не из вашей команды устриц… с макаронами…



Стефани:

Спокойной ночи, Джордж…



Голос ГЕНРИ:

«К моим 11 отец стал совсем невыносим и в компании его держали за его незаурядную способность руководить людьми в авральных ситуациях, когда требовался человек внушавший всем уверенность в работе. Но пьянка взяла свое. Отца уволили…



В год 20 летия окончания войны мы были с отцом на эродроме в Неваде, где в торжествах участвовали летчики и самолеты 2 мировой…

Тогда я впервые прикоснулся к крылу настоящей боевой машины…



(на аэродроме. Джордж в форме сержанта пьет пиво, а Генри трогает обшивку крыла Р 38 .)



Кто то окликает Джорджа:

Хэй, Уилсон! Старина Джо!



Джордж:

Черт! Капитан Паркер! Пит!



(Два фронтовика обнимаются.)



Паркер чуть наклонившись к Генри:

А это? Неужели это Уилсон младший?



Джордж устало и довольно:

Так точно, кэп. Это мой оболтус.



Паркер:

Эй парень, ты видел как земля уходит от тебя вниз?



(Все трое взлетают на самолете Паркера…)



(Джордж за рулем старого Форда возвращается домой. Он слегка улыбается. На заднем сиденье спит Генри. Идет дождь…)



(на кухне. Джордж спит сидя в кресле. Рядом пустая бутылка. Рука Стефани трясет его за плечо…)



Стефани:

Джордж…



(Джордж продирает глаза и видит стоящих перед ним в пальто Стефани и

Генри.)



Стефани:

Джордж, я нашла работу и квартиру, завтра я пришлю грузчиков за мебелью из моей спальни…

Прощай…



(Она разворачивается и они уходят.)



Джордж с полупьяной улыбкой:

Пока, Фанни…



Голос ГЕНРИ:

«Когда я, в форме курсанта последнего курса летного училища, появился у отца, он разрыдался. Он никогда не мог подумать что из его увальня выйдет что то военное…»



(Отец и сын стоят обнявшись в доме ветеранов. Стефани чуть поодаль отворачивается к окну, В глазах у нее слезы.)



Голос ГЕНРИ:

«Отец умер через неделю, под конец моего отпуска…»



(Генри и Стефани выходят из церкви после отпевания

Стефани поправляя значок на кителе Генри и кладет руку ему на грудь.)



Стефани:

Генри, твой отец был отличным парнем, просто ему не хватало достойного противника, а я на эту роль не годилась…



Генри:

Перестань, мам…



Стефани:

Ты знаешь, но я все таки хочу, что бы тут (она толкнула пальцем Генри в область сердца) выиграла команда Эртроузов…



(Генри берет и целует мамину руку в ладонь…)



Стефани осматривается:

Генри, я не вижу Энни, она не поедет с нами?



Генри:

Нет, мам. Не поедет…



Стефани:

А она мне нравилась, Генри…



Генри:

Мне тоже…



(Обнявшись они уходят по аллее к машине…)



(в кабине «Геркулеса» Генри в кресле пилота получает пакет и курьер желает ему счастливого полета. Самолет выходит на рулежку…)



Голос ГЕНРИ:

«Пять лет назад моя жизнь изменилась…

(зал московской консерватории имени Чайковского. На сцене рояль за ним японская молодая пианистка Роми. В зале среди слушателей американской миссии Генри. Он завороженно смотрит на сцену…)



«…Я просто превратился в этот черный рояль, простоявший на сцене почти полувека без рук пианиста… Руки Роми..



(Метрополь. Коридор. Поздний вечер. Роми с несколькими букетами и маленькой сумочкой на плече неловко открывает дверь номера и у нее падает сумка.

Ее поднимает Генри.

Они проходят в номер.

Дверь закрывается…)



«…Я не знаю что тогда произошло со мной, с ней…

Скорее всего мы слегка сошли с ума в этой зимней странной Москве…



(Генри и Роми занимаются любовью на фоне снегопада за окном…)



«...У нас дочь Тошико, моя лисичка, но у меня она живет только два месяца.

(несколько кадров счастливого общения отца и дочери)

…Роми не может выйти за меня потому что ее брак с американским пилотом смертельно оскорбит ее деда, чудом выжившего в Хиросиме в августе 1945…

Впрочем, я тоже очень много летаю и последний перевод на новую работу вносит серьезные изменения…

Я люблю Роми, хотя иногда мне кажется, что я ее совсем не знаю, но Тошико…



(4 летняя японка испуганно смотрит в камеру . «лежачий кадр». Ответный план лежащего на полу Генри. У него разбита губа. Его резко поднимают. Он привязан к стулу. Сзади него люди в масках и спортивных костюмах с оружием. Генри видит как его дочь одевает какая то женщина восточной наружности и уводит с собой.

Перед генри садится один из террористов. Он явно главный. Он без маски.



Голос ГЕНРИ:

«Они забрали мою Тошику, мою лисичку…



(Несколько фотографий совместного времяпрепровождения счастливого отца и очаровательной дочери. Отъезд от фотографии стоящей перед зеркалом в доме Генри. В отражении полностью одетый в форму комадира экипажа Генри. На его лице на углу рта маленький кусочек пластыря.



Генри выходит из дома, садится в ждущий его черный джип. Идет дождь.



Генри в самолете занимает место пилота.)



Голос ГЕНРИ:

Если вы спросите меня, на что я бы пошел ради дочери, я бы ответил не задумываясь:

НА ВСЁ.



(Самолет Президента США выруливает на взлетную полосу…)

Евгений Донской (1957-2020)