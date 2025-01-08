Три слова о любви. Мужской подарок женщинам

ГЕРДА ОСЕНЬЮ
Герда жёлтым парком кружит
В платье яростно-зелёном,
Опрокидывает в лужи
Облака, скамейки, клёны.
С хрустом топчет льда осколки,
Как дворцовые паркеты.
Птиц пугает эхом долгим.
Жжёт до фильтра сигареты.
Герда осенью другая.
Зло вонзает в землю зонт.
Бросив сказочного Кая,
Чертит новый горизонт.
БЕЗ ТЕБЯ
В час смотрел «Прощальное танго в Париже».
В два пил чай «Три слона», ел паштет и галеты.
В три из дома стремительно вышел.
В пять вернулся, под душем палил сигареты.
В шесть уснул. В девять встал. Приседал-отжимался.
В десять жарил томаты и красное мясо.
Говорил о хоккее с соседом в двенадцать.
В два катил по хрустальной заснеженной трассе.
В три у моря гулял разлохмаченным парком,
Чаек хлебом кормил на расшатанной белой скамейке.
В пять зачем-то купил в магазине «Подарки»
Тяжеленный альбом про каналы и реки.
В шесть попал на кольцо и поехал по кругу.
В семь звонил всем подряд, телефон отключился.
В восемь дёрнул домкрат, выбил руку.
В десять выпил три стопки и остановился.
Резко настежь окно распахнул, впустил стужу.
Видел – гаснут огни в окнах дома соседнего.
Чёрный ветер галопом гнал сердце наружу.
Новый день без тебя ночью встретил.
ДЕМИС РУССОС
Разметавшись жемчужными бусами,
Смех сиял в белом танце огня.
Под фальшивого Демиса Руссоса
Я впервые увидел тебя.
Через час мы оврагом бежали,
Резал небо свист птичьей шпаны.
До рассвета друг другом дышали,
Ритмом бешеным оглушены.
Я ходил в поцелуев укусах,
За тебя заработал фингал,
И мне нравилось всё, даже Руссос
Не особенно напрягал.
Вместе встретили долгую зиму.
Отворачиваясь к стене,
Я смотрел, как неотвратимо
Гаснет вечер в тебе и во мне.
Лето выжгло последние нервы.
На себя опрокинув чай,
Ты воскликнула: «Знаешь, наверное…».
Я ответил: «Знаю. Прощай».
Сентябрём переполнены шлюзы,
Ржавый дождь отливается в лёд.
Запишите мне Демиса Руссоса,
Я не слышал его целый год.
Олег Григораш