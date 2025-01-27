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Архангельск неспортивный. Для инвалидов

Вы, наверное, будете удивлены, но маломобильные граждане (те, что передвигаются по городу на колясках) тоже хотят заниматься спортом.

Ну, не наглость ли?! Им и в кино хочется, и в ресторан, и к стоматологу, и в магазин любого формата и ассортимента, и чтобы из дома прямо на улицу на своих колёсах, а не на руках сердобольных прохожих (не соседей, те ещё и «несанкционированный» пандус сломают, сколько таких случаев). Да, и чтобы в автобус рейсовый сесть, а не каждый раз специальное такси вызывать. На что никакой пенсии не хватит.

Вот и читаем потом в интернете – «скромнее надо быть, господа инвалиды, скромнее, вас мало, а нас, на здоровых ногах, много». Нам стыдно? А вот и нет! Хотим как все и всё тут! Конституция гарантирует.

Кто не в курсе, занятие спортом – одно из важнейших составляющих любой программы реабилитации, как физической её части, так и социально-психологической. Особенно для тех, кто вынужденно сел в коляску в молодом возрасте, отдав здоровье защите интересов Отечества (догадываетесь, о ком я?).

Архангельск и без того нельзя назвать спортивным городом. В том смысле, что желающих заниматься физподготовкой здесь гораздо больше, чем может вместить соответствующая инфраструктура. Вот Народный фронт и решил проверить готовность имеющихся спортобъектов к приёму граждан с ОФВ (ограниченными физическими возможностями). 

Увы, как и следовало ожидать – добраться инвалиду до тренажёров, что в государственных ФОК, что в частных спортзалах, тот ещё квест.

Например, ФОК на Воронина, что построили в 2021 году. Новое здание. Как бы по умолчанию должно удовлетворять всем современным требованиям доступности и инклюзивности. 

Но фактически вся доступность существует только на бумаге. Грунт вокруг ФОКа провалился по всему периметру. Для здоровых посетителей к главному крыльцу достроили пару ступенек, чтобы можно было попасть внутрь, восстановлением же пандусов никто не озаботился, и они начинаются в нескольких десятках сантиметров от земли (см. фото). 

А вот еще. Популярный коммерческий спортивный центр «Фитнес-Хаус» на Московском проспекте располагается на втором этаже здания. Решить задачу, как подняться по крутой лестнице инвалидам, предлагается самостоятельно. 

И такая картина, именно в нашем регионе, к сожалению, очень распространенная.

Сразу возникает вопрос даже не к строителям, а к приёмной комиссии – вы проблемы инвалидов совсем не учитываете? Или здоровые чиновные люди считают, что понятие «маломобильный» дословно означает – «сиди дома, не гуляй»? 

Но есть люди, которые думают иначе. Народный фронт провёл комплексный мониторинг доступности адаптивного спорта по всей России. Результаты доложены на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Остается надеяться на положительные изменения.

Чувствую, кому-то придётся густо покраснеть… если не расстаться с должностью.

Леонид Черток 


11 апрель 09:00 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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