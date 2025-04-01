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Бывали ли в Архангельске мушкетеры?

Перед майскими праздниками предлагаем вам поинтересоваться маленьким кусочком военной истории Архангельска, связанным с Отечественной войной 1812 года - блистательного начала 19 века!

 Тогда, во времена императора Александра 1, Архангельск был битком забит военными моряками и сухопутными войсками. Ну и плюс никуда не девались десятки тысяч иностранных моряков, каждое лето приходящих в наш город - крупнейший международный порт Величайшей Российской Империи.

 От тех времён остался у нас памятник - "сахарный завод Брандта" и торчащие из берега реки рядом с ним сваи древних пристаней...

 Именно тогда наш город посетили мушкетёры! Как это было и что они тут делали - читайте далее.

 Вопрос в названии задан риторический. Ибо мушкетёры не только бывали в нашем городе, но и жили в нём достаточно долго. Правда - среди них не было ни Атоса, ни Портоса, ни Арамиса и даже не было Д’Артаньяна! Ведь мушкетёры у нас были ... русские!

А началась эта история далеко от Архангельска. В районе нынешнего Калининграда 2 (14) июня 1807 года войска Наполеона в бою при Фридланде разгромили и сбросили в реку русскую армию под командованием генерала Л. Л. Беннигсена. Александр I, получив это известие, приказал князю Д. И. Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире.

13 (25) июня 1807 года императоры Наполеон и Александр встретились в крытом павильоне, поставленном на плоту посредине реки, и около часу беседовали с глазу на глаз. 

На следующий день в Тильзите Александр I присутствовал на смотре французской гвардии. Наполеон желал союза с Александром (ведь в своё время он даже пытался поступить на службу в Русскую армию!).

А 7 июля 1807 года был подписан "Тильзитский мир", по которому Россия должна была объявить войну Англии - главному своему поставщику колониальных товаров.

Там было и много других пунктов соглашения, но именно этот нам интересен в первую очередь. Ведь все свои товары Англичане поставляли главным образом через Архангельск!

Интересный факт - одним из важнейших "колониальных товаров" англичан был сахар. Как только Россия присоединилась к "континентальной блокаде Англии" - сахар перестаёт поступать и в стране образовывается гигантский дефицит этого продукта. Делать сахар из свёклы тогда не умели, а возвращаться к мёду было очень сложно. Цена на сахар взлетела до небес! 

И этим воспользовался предприимчивый житель Архангельской "Немецкой слободы" Вильгельм Брант, организовав поставки сахарного тростника из Бразилии в Архангельск, где он строит несколько сахарных заводов! Это в начале 19 века на парусниках! Сам Брант вмиг превращается мультимиллиардера - взлетев на 4 место в России по величине богатства. О тех временах в Архангельске осталась память - самый крупный сахарный завод Бранта на набережной.

Кстати, посещавший в начале августа 1819 года наш город император Александр 1 останавливался в доме Брандта - стоявший рядом с его сахарным заводом.

Здание бывшего сахарного завода купца Брандта в Архангельске

Но вернёмся к нашим мушкетёрам.

Столичные власти ожидали, что Англия не стерпит объявления войны и нападёт - и первый же её удар придётся на Архангельск, где строился весь Российский флот и через который шли торговые морские маршруты.

Для усиления обороны Архангельска и Беломорских портов сюда были направлены два мушкетёрских полка - Софийский и Угличский.

Известно, что численность воинского гарнизона Архангельска в период перед войной 1812 года составляла 2642 человека. А после прибытия мушкетёрских полков она составила более 4-х тысяч. При этом численность гражданского населения Архангельска в 1811 году составляла всего 11 тысяч человек.

Ну и добавьте к этому ситуацию в тогда ещё отдельном от Архангельска Соломбальском селении - где находилось первое Российское адмиралтейство. В 1811 году там собралось несколько тысяч моряков со строившихся с 1809 года для Балтийского флота боевых кораблей. Лишь в 1812 году вся новая эскадра в составе 8 кораблей ушла в море. А каждый боевой корабль - это минимум 500 моряков!

Получается, что Архангельск тех лет был забит военными! Гражданское население едва составляло половину всех находящихся в городе людей. При этом тогда действовали правила постоя - военных гражданское население обязано было размещать в своих домах!

Необходимо для полноты картины также принять во внимание и то, что порт Архангельск в 1811 году по официальным данным принял 452 иностранных судна. Очевидно, что и Российские торговые суда тоже приходили, но их количество неизвестно. Так вот - каждое судно тех времён - это 200-300 моряков, которые во время стоянки в порту выходят на берег, где живут и столуются. Представляете, что тут творилось в это время?!

Вот такие тут у нас были дела в начале 19 века! Это был действительно кипящий котёл - громаднейшее количество иностранцев, солдат, моряков, судостроителей, торговцев, авантюристов со всего света - крики чаек, погрузка-разгрузка судов, тренировки военных экипажей и воинских команд, повсюду иностранная речь и громаднейшая скученность народа - город-то был весьма невелик по размерам.

Ну и важно было всем дать кров, всех напоить\накормить - и со всем этим справлялись. Правда, тогда управляться тут приходилось сразу двум губернаторам - один гражданский, а другой военный. Каждый занимался своим ведомством.

Наши мушкетёры относились к военному. Простояли они в Архангельске всю войну 1812 года, и только в 1816 году получили новое предписание убыть в Москву. 

Кстати - полки эти весьма прославленные и оставили большую память в истории Российской армии. И стояли они в Архангельске не просто так - очень уж важен наш город для страны! Но понимают это власти лишь во время Великих Потрясений!

(на нижнем фото: так могли выглядеть архангельские мушкетеры… и пусть кто-то попробует опровергнуть)

Михаил Силантьев


 

25 апрель 09:00 | : Горячая тема / Будни

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