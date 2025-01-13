Архангельский пристав вошла в тройку лучших по взысканию алиментов на Северо-Западе

Ведущий судебный пристав-исполнитель из Архангельска Анна Султанова заняла третье место в престижном профессиональном конкурсе ФССП России "Органы принудительного исполнения — детям". Состязание оценивало эффективность работы специалистов по защите прав несовершеннолетних в Северо-Западном федеральном округе.

Анна Рамазановна уже 9 лет специализируется на взыскании алиментных платежей. В её производстве сейчас находится около 160 исполнительных дел, причём более трети требуют постоянного контроля из-за уклонения родителей от выплат.

"Многие должники пытаются скрыть доходы или вообще избегают ответственности, — отмечает пристав-исполнитель. — Но мы используем весь арсенал законных методов, чтобы дети получали положенное содержание".

Коллеги характеризуют Султанову как высококвалифицированного специалиста, который сочетает глубокие теоретические знания с практическим опытом. За 15 лет работы в службе она выработала эффективные подходы к розыску неплательщиков и взысканию задолженностей.

Конкурс ФССП призван выявлять и поощрять лучших специалистов, обеспечивающих защиту детских прав. Победа архангельского пристава подтверждает высокий уровень работы службы в регионе.