В Онеге задержан подозреваемый в попытке сбыта наркотиков

Сотрудники полиции Онежского района совместно с УФСБ по Архангельской области задержали 34-летнего жителя Северодвинска по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Оперативники установили, что мужчина приехал в Онегу для распространения запрещенных веществ через тайники-закладки. В ходе обыска в квартире на улице Седова у него изъяли 60 свертков, два пакетика с подозрительным порошком и стеклянные колбы. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком в крупном размере.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.