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Новый резидент АЗРФ откроет центр сёрфинга в Архангельске

Анна Фрундина, индивидуальный предприниматель и новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), планирует построить в Архангельске двухэтажный спортивный комплекс для обучения водным видам спорта. Инвестиции в проект составят 29,7 млн рублей, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2029 год.

Комплекс будет оснащен уникальной системой "искусственной волны", позволяющей заниматься сёрфингом круглый год. Такая технология открывает доступ к этому виду спорта для широкой аудитории, обеспечивая безопасность и доступность тренировок. Планируется, что центр сможет обслуживать до 400 человек ежемесячно.

Анна Фрундина подчеркивает растущую популярность сёрфинга и значимость искусственных волн в развитии этого спорта. Центр будет использоваться не только для любительских занятий, но и для тренировок профессиональных спортсменов, а также проведения соревнований и научных исследований.

Заместитель директора департамента сопровождения инвестиционных проектов КРДВ Анастасия Жук отмечает, что льготы, предоставляемые резидентам АЗРФ, такие как сниженные налоги и административная поддержка, способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

С начала 2025 года статус резидента АЗРФ получили шесть новых инвесторов, вложившие в экономику региона более 4 млрд рублей и создавшие 70 рабочих мест. Генеральный директор Агентства регионального развития Екатерина Сташкевич добавляет, что резидентам предоставляются субсидии на оплату страховых взносов и льготные налоговые ставки.

На данный момент в рамках режима АЗРФ реализуются проекты 918 резидентов, общий объем инвестиций превышает 1 трлн рублей, создавая более 29 тысяч рабочих мест.

02 апрель 20:01 | : Будни

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