В Северодвинск придут инвестиции на сумму более полмиллиарда рублей

ООО «Дион» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) к 2028 году построит торговый центр в городе Северодвинске Архангельской области. В реализацию проекта инвестор планирует вложить 551 млн рублей.

«Торговый центр будет построен чтобы расширить предложение товаров и услуг для жителей Северодвинска. Это будет комфортное и современное городское пространство», - сказала Екатерина Меньшикова, генеральный директор ООО «Дион».

Планируется, что двухэтажный торговый центр с парковкой на 150 мест будет обслуживать до 3 тыс. человек в день. Торговые площади будут сдаваться в аренду, в том числе федеральным сетям.

Анастасия Жук, заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ: «КРДВ поддерживает предпринимателей: для резидентов АЗРФ доступны льготные налоговые ставки и административные преференции, которые упрощают запуск инвестиционных проектов».

«Резидентом АЗРФ может стать индивидуальный предприниматель или организация, планирующая реализовать новый инвестпроект на территории нашего региона с объемом капитальных вложений не менее одного миллиона рублей. Сотрудники агентства не только проконсультируют компанию по вопросу резидентства, но и помогут в оформлении всех необходимых документов. Мы поддерживаем бизнес, который инвестирует в развитие региона», — рассказала исполнительный директор Агентства регионального развития Екатерина Сташкевич.

В Архангельской области бизнесу доступны компенсация страховых взносов в размере 75% на 10 лет. Первые 5 лет ставка налога на прибыль составляет 5%, налога на имущество – 0,1%. УСН «доходы» - 1%, УСН «доходы-расходы» - 5% в зависимости от ОКВЭД. Льгота на налог на землю составляет от 80% в зависимости от муниципального образования.